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"Лукашенко может радоваться": Die Welt раскрыла санкционную интригу. Эксперт дал прогноз

04 сентября 2020, 15:05  •  57 • Политика
Немецкая газета Die Welt раскрыла санкционную интригу между Евросоюзом и Белоруссией. "Лукашенко может радоваться", считают журналисты, а тем временем эксперт Игорь Молотов даёт неприятный, но реалистичный прогноз.
Как пишут авторы материала в немецкой Die Welt, белорусский президент Лукашенко "может радоваться", ведь, по их данным, "ЕС хочет ввести санкции против Белоруссии из-за спорных президентских выборов, но, по-видимому, не против него".
"Этим он обязан прежде всего Германии", - говорится в статье.
В материале утверждается, что лидер Белоруссии, по многочисленным данным, не появится в санкционном списке ЕС. Об этом в первую очередь позаботились в Германии при поддержке Франции и Италии.
Дело в том, что в Берлине и Париже считают, что каналы контактов с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах. Но санкционные меры помешали бы этому. Несколько государств-членов, особенно из Прибалтики и Польши, не согласны и подали заявку на внесение имени Лукашенко в санкционный список ЕС. Официальный список должен быть опубликован на следующей неделе или через неделю, сообщили дипломаты ЕС.
"Переговоры крайне сложны, так как каждый листинг должен быть подкреплён решением суда и единогласно всеми странами-членами“, - заявил высокопоставленный дипломат ЕС.
Однако, как сообщают немецкие журналисты, несмотря на усилия Германии, Франции и Италии, дальнейшие списки на более поздний срок не исключаются, но это уже, как говорится, совсем другая история.
В то же время публицист Игорь Молотов в своём Telegram-канале уже обнародовал не очень приятный, но основанный на реалиях прогноз.
"А знаете как будет? Против Лукашенко санкции вводить не будут, но зато введут против России", - отметил он в канале "Записки из красного дома".

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