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"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт

10 августа 2020, 03:35  •  52 • Политика
Выборы президента Белоруссии завершены. Официальные экзитполы показали победу действующего лидера страны, однако людей всё равно пытаются вывести из равновесия. Бунт провоцируют по знакомому сценарию с известным текстом: "Лукашенко готов бежать из Минска".
Первые экзитполы в Белоруссии показали противоречивые результаты. По завершении выборов президента страны официальные каналы отдали победу действующему лидеру Александру Лукашенко. В то же время оппозиционное СМИ, вещающее на белорусскую аудиторию, но из Польши, настаивает на победе Светланы Тихановской.
Полиция на стихийном митинге у посольства Белоруссии - действовали мягко, ласково, почти любя. Молодцы. Заслужили аплодисменты. pic.twitter.com/71KKUfIx8K
- Евгений Шиловский (@ZQMgrUAAGgHdwIc) August 9, 2020
На улицах Минска появились первые протестующие. Тех, кто нарушает общественный порядок, силовики обезвреживают. В деталях о происходящем сегодня вечером в Белоруссии Царьград рассказывает в онлайн-трансляции. Пока мы можем лишь констатировать: людей пытаются поднять по украинскому сценарию, делая всё возможное, чтобы устроить массовые акции. Пока у организаторов создать протест, подобный Майдану, не получается. Но сценарий очень похож на то, что мы видели в 2014 году. Так, телеграм-канал "Минправды" показывает типичные сообщения для целого ряда белорусских каналов:
"Борт №1 готов к отлёту в течение суток. Как сообщают наши источники, весь экипаж мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту, бортпроводники уже на месте, самолёт заправлен и полностью подготовлен. Осталось лишь выйти на улицы и показать свою волю к переменам. И тогда самолёт точно покинет Беларусь".
"Минправды" расшифровывают этот призыв, рассчитанный на белорусского читателя:
"Классика жанра. По Telegram и социальным сетям распространяется сообщение о том, что якобы Лукашенко готов бежать из Минска, если в столице Белоруссии начнутся протесты. Конечно же, такой посыл применяется для того, чтобы заставить сомневающихся выйти на улицы, - говорят авторы, добавляя: - Забавно, что подобные же сообщения распространялись в Рунете некоторыми личностями в декабре 2011 года, когда в Москве после выборов в Госдуму начались протесты".

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