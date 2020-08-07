|
"Лукашенко берёт Путина за пуговицу и говорит...": Венедиктова поймали на лжи
07 августа 2020, 20:35 • 27 • Политика
Лукашенко разоблачил очередную ложь Венедиктова о Путине во время интервью Гордону.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы белорусский лидер разоблачил ложь главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова о главе России.
Речь идёт о байке, которую Венедиктов рассказал Гордону. По словам главреда "Эха", на переговорах Путина и Лукашенко в Шанхае белорусский лидер взял своего российского коллегу за пуговицу и предложил создать союзное государство, с условием, что президент и вице-президент будут меняться местами каждый год.
По словам белорусского лидера, то, что описал Венедиктов, абсолютно невозможно в реальности.
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2020, 03:30
|
02 августа 2020, 15:00
|
06 августа 2020, 04:15
|
03 августа 2020, 21:15
|
01 августа 2020, 19:45
|
04 августа 2020, 23:50
|
01 августа 2020, 00:30