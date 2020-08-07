"Лукашенко берёт Путина за пуговицу и говорит...": Венедиктова поймали на лжи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы белорусский лидер разоблачил ложь главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова о главе России.

Речь идёт о байке, которую Венедиктов рассказал Гордону. По словам главреда "Эха", на переговорах Путина и Лукашенко в Шанхае белорусский лидер взял своего российского коллегу за пуговицу и предложил создать союзное государство, с условием, что президент и вице-президент будут меняться местами каждый год.

Лёша (Венедиктов) как всегда экстравагантен и придумывает разные вещи. Я бы никогда на это не согласился, - разоблачил Лукашенко ложь главреда "Эха".

По словам белорусского лидера, то, что описал Венедиктов, абсолютно невозможно в реальности.