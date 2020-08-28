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"Лукашенко - в список": Глава МИД Чехии указал ЕС, что делать с Белоруссией
28 августа 2020, 14:25 • 138 • Политика
Глава Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек указал Евросоюзу, что делать с Белоруссией. Он высказался достаточно категорично. "Лукашенко - в список", - произнёс он.
Евросоюз готовит список белорусов, к которым будут применены санкции. Данная мера вызвана политической ситуацией в этой стране.
"Я думаю, что Лукашенко следует внести в список", - цитирует Петржичека "RT на русском".
Министр добавил, что проблема не в том, включать или не включать президента Белоруссии в список. Необходимо решить, когда это сделать: или прямо сейчас, или же в том случае, если ситуация в стране усугубится.
Ранее сообщалось, что ЕС намерен внести в список 30 белорусов. В основном это силовики и представители ЦИК. Правительство Латвии уже одобрило введение санкций в отношении них. Причинами были названы "фальсификация результатов" на голосовании 9 августа, а также применение насилия в отношении мирных граждан.
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