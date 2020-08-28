"Лукашенко - в список": Глава МИД Чехии указал ЕС, что делать с Белоруссией

Евросоюз готовит список белорусов, к которым будут применены санкции. Данная мера вызвана политической ситуацией в этой стране.

"Я думаю, что Лукашенко следует внести в список", - цитирует Петржичека "RT на русском".

Министр добавил, что проблема не в том, включать или не включать президента Белоруссии в список. Необходимо решить, когда это сделать: или прямо сейчас, или же в том случае, если ситуация в стране усугубится.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен внести в список 30 белорусов. В основном это силовики и представители ЦИК. Правительство Латвии уже одобрило введение санкций в отношении них. Причинами были названы "фальсификация результатов" на голосовании 9 августа, а также применение насилия в отношении мирных граждан.