Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику...
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - виде...
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - ...
Главная / Политика

"Лукашенко - в список": Глава МИД Чехии указал ЕС, что делать с Белоруссией

28 августа 2020, 14:25  •  138 • Политика
Глава Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек указал Евросоюзу, что делать с Белоруссией. Он высказался достаточно категорично. "Лукашенко - в список", - произнёс он.
Евросоюз готовит список белорусов, к которым будут применены санкции. Данная мера вызвана политической ситуацией в этой стране.
"Я думаю, что Лукашенко следует внести в список", - цитирует Петржичека "RT на русском".
Министр добавил, что проблема не в том, включать или не включать президента Белоруссии в список. Необходимо решить, когда это сделать: или прямо сейчас, или же в том случае, если ситуация в стране усугубится.
Ранее сообщалось, что ЕС намерен внести в список 30 белорусов. В основном это силовики и представители ЦИК. Правительство Латвии уже одобрило введение санкций в отношении них. Причинами были названы "фальсификация результатов" на голосовании 9 августа, а также применение насилия в отношении мирных граждан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал послание
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамоту" Киева
28 августа 2020, 10:45
Зеленский плюнул в спину Лукашенко
28 августа 2020, 02:30
"Играть и работать в России не будет": Клинцевич о новой Call of Duty с расстрелом советских солдат
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал пос...
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О нем...
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Укра...
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2020, 23:30
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав призыв
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
22 августа 2020, 00:40
Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну
21 августа 2020, 20:05
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
25 августа 2020, 19:30
Кедми назвал главного шефа Украины и поставил диагноз: "Не просуществует и 5 минут"
25 августа 2020, 17:40
Биотуалет - опасное место для секса. Проверенно парой из Хмельницка
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.