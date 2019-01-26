"Лучший результат за все последние годы": Соцсети об "успехах" Украины на форуме в Давосе

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко набрал на Всемирном экономическом форуме в Давосе бесплатных шапок, за что едва не был арестован. "Лучший результат за все последние годы", - прокомментировали инцидент пользователи соцсетей.

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко признался, что набрал бесплатных шапок и других "сувениров" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, за что едва не был арестован. Его "улов" оценили пользователи соцсетей.

"Весьма успешными для украинской делегации оказались итоги экономического форума в Давосе. Четыре шапки, три полотенца и десяток пепельниц - это лучший результат за все последние годы", - смеются пользователи Twitter. "Даже более чем. Шапок 5", - поправляет один из комментаторов. "Военное время же, все в дом, для державi", - объясняют комментаторы "воровские" наклонности кандидата в президенты.

Напомним, что Шевченко похвастал наворованным в социальной сети Facebook. Он признался, что ему было известно, что можно было брать лишь одну сувенирную шапку. Тем не менее он всё равно постарался набрать как можно больше, якобы для многочисленных друзей на Украине.

Весьма успешными для украинской делегации оказались итоги экономического форума в Давосе. Четыре шапки, три полотенца и десяток пепельниц - это лучший результат за все последние годы. — ОтецРусскойДемократии (@Maiskolpino) 25 января 2019 г.