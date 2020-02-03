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"Лучший результат для любого государства": Помпео прорекламировал сотрудничество с США в Казахстане
03 февраля 2020, 15:09 • 109 • В мире
Госсекретарь США Майкл Помпео предложил местным компаниям обратиться к сотрудничеству со своими американскими партнёрами. Помпео заявил, что это приведёт к самому "лучшему результату для любого государства".
После встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди госсекретарь США Майкл Помпео сделал интересное заявление. Он призвал бизнесменов из Казахстана активнее сотрудничать со своими американскими коллегами.
"Партнёрство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства", - цитирует Помпео ТАСС.
Как основные сферы для такого сотрудничества Помпео перечислил сельское хозяйство и нефтегазовую отрасль. Однако США всегда уважают свободу при выборе деловых партнёров, подчеркнул госсекретарь США.
В воскресенье, 2 февраля, госсекретарь США Майкл Помпео приехал в Казахстан. По официальным данным, он должен обсудить вопросы инвестиций и торговли между двумя странами.
Назначены встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, а также с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. На них обсудят двустороннее и региональное сотрудничество и другие вопросы "глобальной повестки". Это уже третья по счёту страна, расположенная по соседству с Россией, в которую нанёс визит Помпео в начале 2020 года.
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