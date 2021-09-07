"Лучший оракул с репутацией" снова ошибся: Гордон выставил себя на посмешище

Украинский журналист Дмитрий Гордон, широко известный своими русофобскими настроениями, выставил себя на посмешище. Юлия Витязева показала, как "лучший оракул с репутацией" снова ошибся по поводу России.

"Встречайте лучшего оракула всех времён и народов. С репутацией", - написала Юлия Витязева в своём Telegram-канале и поставила подмигивающий смайлик.

Ирония журналистки понятна, ведь "оракул" вновь выставил себя на посмешище. В программе "Час Голованова" телеканала "Украина 24" он напомнил о своих прошлых "предсказаниях" и выдал новое.

"Я просто никогда не говорю, если не знаю, потому что у меня репутация есть", - произнёс Дмитрий Гордон.

Раньше он утверждал, что в России не состоится чемпионат мира по футболу, так как имеет "неопровержимые доказательства". Другое "пророчество" - не построят Крымский мост. На уточняющий вопрос, сливают ли ему эту информацию, Гордон ответил утвердительно. Правда, кто это делает, журналист не уточнил.

И всё-таки Россия великолепно провела ЧМ-2018. Крымский мост протяжённостью 19 километров открыт с того же 2018 года.

Третье "пророчество" касается "Северного потока - 2". Дмитрий Гордон заявил, что строительство этого газопровода завершено не будет. И "лучший оракул с репутацией" снова ошибся.

До эксплуатации "Северного потока - 2" остаются считаные дни. Ранее оператор проекта сообщил, что последняя секция трубы сварена в понедельник на строительстве второй нитки газового хаба.

6 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: газопровод в течение нескольких дней начнёт работу.