Россия категорически отвергает утверждения, прозвучавшие со стороны Вашингтона о том, что чемпионат мира по футболу был проведён в России в 2018 году благодаря взяткам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с какими-то взятками", - сказал он и добавил, что Кремль такое утверждение категорически отрицает.

Песков отметил, что это был лучший чемпионат мира по футболу в истории, "чем гордится вся страна".

Ранее прокуратура США обвинила двух экс-руководителей медиахолдинга 21st Century Fox во взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег в рамках давнего дела о коррупции, связанного с Международной федерацией футбола. Об этом говорится в заявлении Минюста США.

В релизе также не забыли традиционно упомянуть Россию.

Отмечается, что в том числе обвиняемые были причастны к мошенническим схемам" для приобретения маркетинговых прав и контрактов для средств массовой информации на дополнительные футбольные мероприятия, а также с выбором ФИФА стран для проведения различных чемпионатов мира". Среди прочего также упоминается чемпионат мира, который прошёл в России в 2018 году, и Кубок мира, который планируется провести в Катаре в 2022 году.

Политолог Армен Гаспарян оценил информацию Минюста США, согласно которой бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер якобы получил от России $5 млн через подставные компании и затем поддержал заявку Москвы.

"Этих кретинов даже коронавирус не способен в чувство привести", - отметил он в своём Telegram-канале.