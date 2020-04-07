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"Лучший чемпионат в истории": Песков ответил на инсинуации США по ЧМ-2018
07 апреля 2020, 17:35 • 132 • Политика
Дмитрий Песков ответил на инсинуации США по чемпионату мира по футболу, прошедшему в 2018 году в России. Он отметил, что это был "лучший чемпионат мира по футболу в истории".
Россия категорически отвергает утверждения, прозвучавшие со стороны Вашингтона о том, что чемпионат мира по футболу был проведён в России в 2018 году благодаря взяткам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с какими-то взятками", - сказал он и добавил, что Кремль такое утверждение категорически отрицает.
Песков отметил, что это был лучший чемпионат мира по футболу в истории, "чем гордится вся страна".
Ранее прокуратура США обвинила двух экс-руководителей медиахолдинга 21st Century Fox во взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег в рамках давнего дела о коррупции, связанного с Международной федерацией футбола. Об этом говорится в заявлении Минюста США.
В релизе также не забыли традиционно упомянуть Россию.
Отмечается, что в том числе обвиняемые были причастны к мошенническим схемам" для приобретения маркетинговых прав и контрактов для средств массовой информации на дополнительные футбольные мероприятия, а также с выбором ФИФА стран для проведения различных чемпионатов мира". Среди прочего также упоминается чемпионат мира, который прошёл в России в 2018 году, и Кубок мира, который планируется провести в Катаре в 2022 году.
Политолог Армен Гаспарян оценил информацию Минюста США, согласно которой бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер якобы получил от России $5 млн через подставные компании и затем поддержал заявку Москвы.
"Этих кретинов даже коронавирус не способен в чувство привести", - отметил он в своём Telegram-канале.
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