|
"Лучшие люди валят..." Побег участника "Нового величия" на Украину вызвал вал иронии в Сети
24 октября 2019, 19:24 • 124 • Политика
Побег участника "Нового величия" Сергея Гаврилова на Украину вызвал вал иронии в Сети. "Лучшие люди валят...", - пишут пользователи.
Из России на Украину сбежал участник молодёжной организации "Новое величие" Сергей Гаврилов. Он попросил у Киева предоставить ему политическое убежище, сообщает источник в правоохранительных органах. Гаврилов находился под домашним арестом и должен был появиться на очередном заседании в Люблинском районном суде. Однако каким-то образом он сбежал из-под домашнего ареста и оказался на Украине.
Добавим, ранее сообщалось, что Гаврилов вместе с другими фигурантами "величия" был внесён в перечень физических лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму. Данные были зафиксированы Росфинмониторингом.
Реакция на побег Гаврилова на Украину в соцсетях была, скорее, ироничная. Так, автор блога "Голос Мордора" пишет:
"Это Сергей Гаврилов, фигурант дела "Нового величия", попросивший убежище на Украине... лучшие люди валят из этой невыносимо душной страны".
"Как говорил Иоанн Грозный, "а всех дураков и убогих сплавить на окраину, там им и место", - отвечает ему Sokr@t @sokradt.
"Высокий интеллектуальный лоб у Сереги Гаврилова, так и хочется пробить лося", - добавляет Fishman @Fishman60556549.
В том же стиле ситуацию комментирует и автор блога "Выпускайте Кракена!"
"Фигурант дела "Нового величия" и по совместительству неудавшийся революционер Сергей Гаврилов попросил убежища на Украине. Он находился под домашним арестом и покинул Россию перед очередным заседанием по делу. Украина забирает лучших".
Фото: twitter.com/spacelordrock.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2019, 18:39
|
18 октября 2019, 17:09
|
19 октября 2019, 20:56
|
18 октября 2019, 13:54
|
18 октября 2019, 17:09
|
24 октября 2019, 06:24
|
19 октября 2019, 15:54