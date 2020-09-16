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"Лучшее время, чтобы напасть на США": Ургант предупредил "агента Трампа"

16 сентября 2020, 21:20  •  112 • Политика
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей. Ещё несколько таких проколов - и "агента Трампа придётся отзывать обратно в Москву", пошутил телеведущий Иван Ургант. "Сейчас лучшее время, чтобы напасть на США и забрать своё", - добавил он.
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолётов и автоматов. Российский телеведущий Иван Ургант не удержался от шутки про "агента Кремля".
Речь идёт о плакате с надписью: "Поддержите наши войска". На нём изображены силуэты военных с оружием и самолётов. Вот только самолёты - российские, как и оружие в руках солдат.
"Сейчас лучшее время, чтобы напасть на США и забрать своё", - пошутил Иван Ургант, комментируя новость.
Также он обратился к президенту США Дональду Трампу и попросил его больше не совершать таких проколов, иначе американцы могут понять, что он "агент Кремля". Ургант отметил, что ещё три-четыре такие ошибки - и Трампа придётся отзывать обратно в Москву.

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