"Лучшее время, чтобы напасть на США": Ургант предупредил "агента Трампа"

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолётов и автоматов. Российский телеведущий Иван Ургант не удержался от шутки про "агента Кремля".

Речь идёт о плакате с надписью: "Поддержите наши войска". На нём изображены силуэты военных с оружием и самолётов. Вот только самолёты - российские, как и оружие в руках солдат.

"Сейчас лучшее время, чтобы напасть на США и забрать своё", - пошутил Иван Ургант, комментируя новость.

Также он обратился к президенту США Дональду Трампу и попросил его больше не совершать таких проколов, иначе американцы могут понять, что он "агент Кремля". Ургант отметил, что ещё три-четыре такие ошибки - и Трампа придётся отзывать обратно в Москву.