"Лучшее средство"? В Объединённой методистской церкви США произошёл раскол из-за признания однополых браков

Раскол случился в Объединённой методистской церкви США, пишет интернет-издание "Медуза" со ссылкой на материал The Washington Post. Это третья по численности христианская организация в США. The Washington Post передаёт, что большинство отцов-основателей США относили себя именно к этой конфессии. Однако уже в XX веке к протестантизму мейнстримного направления, согласно опросам, относили себя всего около 15% населения страны.

В Объединённой методистской церкви шли долгие многолетние споры об однополых браках. В 2019 году на конференции лидеры церкви предлагали пойти на компромисс. Местные религиозные организации должны были сами принимать решение, признавать ли однополые браки и рукополагать ли гомосексуалистов.

Споры привели к расколу, который авторы плана называли "лучшим средством". С мая 2020 года из Объединённой методистской церкви выйдет группа, которая так и не признала однополые браки нормой.