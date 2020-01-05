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"Лучшее средство"? В Объединённой методистской церкви США произошёл раскол из-за признания однополых браков
05 января 2020, 21:54 • 67 • В мире
В Объединённой методистской церкви США случился раскол. Поводом стал давний спор об отношении к однополым бракам. В мае 2020 года от церкви отделится группа, которую в Штатах называют "традиционными методистами". Они выступают против однополых браков и не приветствуют возведение гомосексуалистов в священнический сан. Авторы плана заявили изданию The Washington Post, что раскол - "лучшее средство" в сложившейся ситуации.
Раскол случился в Объединённой методистской церкви США, пишет интернет-издание "Медуза" со ссылкой на материал The Washington Post. Это третья по численности христианская организация в США. The Washington Post передаёт, что большинство отцов-основателей США относили себя именно к этой конфессии. Однако уже в XX веке к протестантизму мейнстримного направления, согласно опросам, относили себя всего около 15% населения страны.
В Объединённой методистской церкви шли долгие многолетние споры об однополых браках. В 2019 году на конференции лидеры церкви предлагали пойти на компромисс. Местные религиозные организации должны были сами принимать решение, признавать ли однополые браки и рукополагать ли гомосексуалистов.
Споры привели к расколу, который авторы плана называли "лучшим средством". С мая 2020 года из Объединённой методистской церкви выйдет группа, которая так и не признала однополые браки нормой.
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