Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"ЛУЧШИЕ достижения Украины связаны С РОССИЕЙ!": мощная речь СЕКРЕТНОГО...
«Я не боюсь радикалов». Поклонская готова поехать послом России в Киев
Пушков отреагировал на слова американского генерала о Крыме и Екатерине II
Статус Крыма был закреплен весной 2014-го года: В республике дали оценку словам ...
Главная / В мире

"Лучшее средство"? В Объединённой методистской церкви США произошёл раскол из-за признания однополых браков

05 января 2020, 21:54  •  67 • В мире
В Объединённой методистской церкви США случился раскол. Поводом стал давний спор об отношении к однополым бракам. В мае 2020 года от церкви отделится группа, которую в Штатах называют "традиционными методистами". Они выступают против однополых браков и не приветствуют возведение гомосексуалистов в священнический сан. Авторы плана заявили изданию The Washington Post, что раскол - "лучшее средство" в сложившейся ситуации.
Раскол случился в Объединённой методистской церкви США, пишет интернет-издание "Медуза" со ссылкой на материал The Washington Post. Это третья по численности христианская организация в США. The Washington Post передаёт, что большинство отцов-основателей США относили себя именно к этой конфессии. Однако уже в XX веке к протестантизму мейнстримного направления, согласно опросам, относили себя всего около 15% населения страны.
В Объединённой методистской церкви шли долгие многолетние споры об однополых браках. В 2019 году на конференции лидеры церкви предлагали пойти на компромисс. Местные религиозные организации должны были сами принимать решение, признавать ли однополые браки и рукополагать ли гомосексуалистов.
Споры привели к расколу, который авторы плана называли "лучшим средством". С мая 2020 года из Объединённой методистской церкви выйдет группа, которая так и не признала однополые браки нормой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
05 января 2020, 02:24
Шесть человек погибли, трое ранены: Американцы нанесли еще один направленный удар в Багдаде - As Sumaria
05 января 2020, 11:54
Сдерживающий фактор: что ожидает договор СНВ-III в 2020 году
05 января 2020, 21:54
"Лучшее средство"? В Объединённой методистской церкви США произошёл раскол из-за признания однополых браков
05 января 2020, 05:39
Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с убийством Сулеймани
04 января 2020, 23:09
"Нация без общей ДНК": Экс-президент Кравчук назвал Украину страной "разной исторической памяти"
05 января 2020, 15:24
Коалиция наблюдает с воздуха: Над базами пригрозивших американцам шиитов закружили самолеты
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2020, 08:54
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
05 января 2020, 02:24
Русский истребитель с лазерной пушкой стал частью мечты американского журнала Militar...
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
05 января 2020, 15:24
Флаг означает месть: "Высокомерному клоуну" из Госдепа объявили о конце гос...
05 января 2020, 05:39
Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 08:09
«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России
01 января 2020, 00:54
"Можно договариваться": Медведев заявил о "компромиссе" с транзитом газа. Политолог - о "поражении" России
31 декабря 2019, 16:39
Переданные Донбассу бойцы Беркута: На Майдане убивали наших товарищей, но нам был отдан приказ - терпеть
02 января 2020, 12:39
"Осмыслить запредельные зверства": Попытавшемуся оправдать "антисемитскую сволочь" раввину дали совет
30 декабря 2019, 13:09
Конфликт между Украиной и Донбассом: Обмен пленными раскрыл неудобную правду для Киева - политолог
01 января 2020, 20:24
"Его забивали кирпичами и шлакоблоками": Освобождённый пленник СБУ рассказал о зверствах украинских спецслужб
31 декабря 2019, 13:40
Ковтуна теперь ПОСАДЯТ! Такие ЗАЯВЛЕНИЯ на российском ТВ даром не проходят!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.