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"Лучшее решение, принятое Россией": Британские читатели вступились за русского отца
06 сентября 2021, 23:15 • 160 • Политика
Подозреваемый в убийстве педофила в Самаре помещён под домашний арест. "Лучшее решение, которое когда-либо принимала Россия", - пишут британские читатели.
Суд в Самаре отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве мужчины, обвиненного в педофилии, пишет британская газета Daily Mail. Читатели горячо поддержали решение русского суда.
Речь идёт о жителе Самары, который случайно разоблачил друга, оказавшегося педофилом. По имеющейся информации, мужчина нашёл на телефоне друга видео с совращением его 9-летней дочери. По версии следствия, разгневанный отец выследил извращенца и расправился с ним. Подозреваемый утверждает, что педофил сам свёл счёты с жизнью. Суд дал ему два месяца домашнего ареста.
- пишет читатель под ником bluehound.
- добавляет Chabuddy G.
- отмечает BScaller.
Также в комментариях вспоминают, как в похожих ситуациях США и Британия защищали права педофилов, давали им новые личности и даже позволяли брать под опеку детей. Многие комментаторы выражают солидарность с решением русского суда.
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