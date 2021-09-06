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"Лучшее решение, принятое Россией": Британские читатели вступились за русского отца

06 сентября 2021, 23:15  •  160 • Политика
Подозреваемый в убийстве педофила в Самаре помещён под домашний арест. "Лучшее решение, которое когда-либо принимала Россия", - пишут британские читатели.
Суд в Самаре отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве мужчины, обвиненного в педофилии, пишет британская газета Daily Mail. Читатели горячо поддержали решение русского суда.
Речь идёт о жителе Самары, который случайно разоблачил друга, оказавшегося педофилом. По имеющейся информации, мужчина нашёл на телефоне друга видео с совращением его 9-летней дочери. По версии следствия, разгневанный отец выследил извращенца и расправился с ним. Подозреваемый утверждает, что педофил сам свёл счёты с жизнью. Суд дал ему два месяца домашнего ареста.
Лучшее решение, которое когда-либо принимала Россия,
- пишет читатель под ником bluehound.
Владимир (Путин) должен дать ему высшую награду Российской Федерации,
- добавляет Chabuddy G.
Рад слышать, что у России есть чувство справедливости,
- отмечает BScaller.
Также в комментариях вспоминают, как в похожих ситуациях США и Британия защищали права педофилов, давали им новые личности и даже позволяли брать под опеку детей. Многие комментаторы выражают солидарность с решением русского суда.

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