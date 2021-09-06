"Лучшее решение, принятое Россией": Британские читатели вступились за русского отца

Подозреваемый в убийстве педофила в Самаре помещён под домашний арест. "Лучшее решение, которое когда-либо принимала Россия", - пишут британские читатели.

Суд в Самаре отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве мужчины, обвиненного в педофилии, пишет британская газета Daily Mail. Читатели горячо поддержали решение русского суда.

Речь идёт о жителе Самары, который случайно разоблачил друга, оказавшегося педофилом. По имеющейся информации, мужчина нашёл на телефоне друга видео с совращением его 9-летней дочери. По версии следствия, разгневанный отец выследил извращенца и расправился с ним. Подозреваемый утверждает, что педофил сам свёл счёты с жизнью. Суд дал ему два месяца домашнего ареста.

Лучшее решение, которое когда-либо принимала Россия,

- пишет читатель под ником bluehound.

Владимир (Путин) должен дать ему высшую награду Российской Федерации,

- добавляет Chabuddy G.

Рад слышать, что у России есть чувство справедливости,

- отмечает BScaller.

Также в комментариях вспоминают, как в похожих ситуациях США и Британия защищали права педофилов, давали им новые личности и даже позволяли брать под опеку детей. Многие комментаторы выражают солидарность с решением русского суда.