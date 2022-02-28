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"Лучшее, что может сделать Зеленский": Эксперт призвал ВСУ сложить оружие

28 февраля 2022, 06:10  •  305 • Политика
Эксперт Николай Силаев призвал главу Украины Владимира Зеленского отдать ВСУ приказ - сложить оружие. По его словам, это лучшее, что может сейчас сделать глава государства.
Дипломатические возможности для мирного урегулирования конфликта в Донбассе были исчерпаны на прошлой неделе. Об этом заявил газете "Взгляд" директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Николай Силаев.
Силаев лично принимал участие в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. Однако представителей Украины так и не удалось склонить к реализации положений документа.
Спецоперация позволит окончательно завершить конфликт в Донбассе. Москва вела переговоры добросовестно, чтобы не жертвовать жизнями граждан России, Украины, ДНР и ЛНР. Но Киев упорно игнорировал диалог.
"Полагаю, лучшее, что может сделать сейчас президент Зеленский, это отдать украинским вооруженным силам приказ сложить оружие", - считает эксперт.
Силаев также раскритиковал европейских дипломатов, которые последние несколько месяцев потратили на то, чтобы отменить пункты Минских соглашений, в которых закреплялась необходимость прямых переговоров между Киевом, Донецком и Луганском.
"Прискорбно, но в нашем падшем мире чаще всего мир устанавливается силой. Хочу напомнить, что ядерное оружие сейчас удерживает нас от многократно худшего", - добавил эксперт.
Как ранее заявил телеканалу "360" главред журнала "Military Крым" Сергей Ченнык, оборона Украины будет уничтожена в течение нескольких дней. ВС России в рамках спецоперации действуют "академически", тогда как политики в Киеве сейчас паникуют.
Как ранее заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Алексей Чепа, перед властями России стояла сложная задача - остановить кровопролитие и геноцид в Донбассе. У Москвы нет задачи вести войну.
Проблема в том, что в последние дни ВСУ скопили ударные силы на границе с ДНР и ЛНР. Усугублял всё отказ Киева от продолжения переговоров по реализации Минских соглашений.

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