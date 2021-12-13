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"Лучше жуйте мандарины": Скабеева дала совет обидевшемуся на неё Порошенко

13 декабря 2021, 22:30  •  251 • Политика
Известная телеведущая Ольга Скабеева дала совет обидевшемуся на неё Петру Порошенко. Она заявила, что самопиар - это всё же лучше, чем война: "Лучше жуйте мандарины".
Бывший президент Украины Пётр Порошенко дал достойный ответ "всем скабеевым и киселёвым", которые утверждали, что он ездит на фронт только для того, чтобы возить украинским солдатам клубнику. В этот раз он решил угостить "защитников Отечества" мандаринами, о чём сам заявил в выложенном видео.
В общем, что имею сказать: от перемены фруктов сумма вашего цинизма никак не меняется, Петро Олексійович. Но лучше жуйте мандарины, конечно, а не стреляйте,
- прокомментировала это Скабеева в Telegram.

Скриншот:Telegram/Skabeeva
Напомним, что Порошенко был и остаётся одним из главных представителей украинской "партии войны". В 2015 году он подписал Минские соглашения, а сегодня открыто называет "капитуляцией" любой шаг в сторону мира.
Действующий президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал посадить Порошенко. Несмотря на то что на его предшественнике висит свыше десятка уголовных дел (в том числе за госизмену), Порошенко по-прежнему остаётся на свободе, активно занимается политикой и регулярно совершает различные пиар-акции, укрепляя своё влияние на фоне стремительно падающих рейтингов Зеленского и его "Слуги народа".

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