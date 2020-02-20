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"Лучше я свою судьбу круто нарушу": Пугачёва назвала главную причину отказа петь на Западе
20 февраля 2020, 13:54 • 89 • Политика
Пугачёва объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе. По словам Примадонны, перед ней стоял выбор между карьерой и семьёй. "Короче, я подумала: лучше я свою судьбу круто нарушу, но не нарушу их", - пояснила она своё решение.
Народная артистка СССР Алла Пугачёва рассказала, почему в 1986 году отказалась петь в лондонской постановке мюзикла "Шахматы". По словам Примадонны, между карьерой и семьёй она выбрала последнюю.
Речь идёт о лондонском мюзикле про двух шахматистов, прототипами которых послужили Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер. Предполагалось, что Алла Пугачёва исполнит в мюзикле роль жены русского шахматиста Светланы Сергиевской.
Примадонна призналась, что очень хотела принять участие в мюзикле, однако для этого ей бы пришлось провести в Лондоне не менее 11 месяцев. В 1986 году это было равносильно бегству из страны. Взвесив все за и против, Пугачёва решила, что лучше останется с семьёй на Родине.
При этом Пугачёва высоко оценила недавнее выступление Анны Гученковой в роли Светланы Сергиевской в соответствующем мюзикле. По мнению Примадонны, текст песни был очень хорош и тронул её до слёз. Вместе с тем Пугачёва отметила, что сейчас не хотела бы сама сыграть в мюзикле.
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