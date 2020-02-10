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"Лучше там и оставайтесь”: Украинцы начали угрожать приехавшим в Москву гимнасткам

10 февраля 2020, 19:24  •  30 • Политика
Украинские пользователи Сети обрушились с критикой на своих же гимнасток, приехавших в Москву на соревнования. “Лучше там и оставайтесь”, - советовали комментаторы спортсменкам.
Гнев украинцев обрушился на тренера гимнасток Ирину Дерюгину, которая в начале февраля сообщила о решении гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной принять участие в Гран-при Москвы, так как это важно в преддверии Олимпиады.
При этом Дерюгина опубликовала в Instagram фото на фоне Кремля, отметив, что побывала на симпозиуме в российской столице. Этого оказалось достаточно, чтобы получить множество оскорблений и угроз от соотечественников.
“Дно. Хорошо бы, чтоб ты вообще не вернулась”, - написал один из пользователей.
“Позор”, “Там и оставайся и не вылазь”, “Не забывайте, что под Богом ходим”, “Ни стыда, ни совести, ни мозгов”, - писали другие.
При этом тренера и гимнасток поддержали российские пользователи. Многие пожелали успехов спортсменкам и призвали не обращать внимания “на неадекватных”.

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