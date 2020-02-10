"Лучше там и оставайтесь”: Украинцы начали угрожать приехавшим в Москву гимнасткам

Гнев украинцев обрушился на тренера гимнасток Ирину Дерюгину, которая в начале февраля сообщила о решении гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной принять участие в Гран-при Москвы, так как это важно в преддверии Олимпиады.

При этом Дерюгина опубликовала в Instagram фото на фоне Кремля, отметив , что побывала на симпозиуме в российской столице. Этого оказалось достаточно, чтобы получить множество оскорблений и угроз от соотечественников.

“Дно. Хорошо бы, чтоб ты вообще не вернулась”, - написал один из пользователей.

“Позор”, “Там и оставайся и не вылазь”, “Не забывайте , что под Богом ходим”, “Ни стыда, ни совести, ни мозгов”, - писали другие.