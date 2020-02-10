|
"Лучше там и оставайтесь”: Украинцы начали угрожать приехавшим в Москву гимнасткам
10 февраля 2020, 19:24 • 30 • Политика
Украинские пользователи Сети обрушились с критикой на своих же гимнасток, приехавших в Москву на соревнования. “Лучше там и оставайтесь”, - советовали комментаторы спортсменкам.
Гнев украинцев обрушился на тренера гимнасток Ирину Дерюгину, которая в начале февраля сообщила о решении гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной принять участие в Гран-при Москвы, так как это важно в преддверии Олимпиады.
При этом Дерюгина опубликовала в Instagram фото на фоне Кремля, отметив, что побывала на симпозиуме в российской столице. Этого оказалось достаточно, чтобы получить множество оскорблений и угроз от соотечественников.
“Дно. Хорошо бы, чтоб ты вообще не вернулась”, - написал один из пользователей.
“Позор”, “Там и оставайся и не вылазь”, “Не забывайте, что под Богом ходим”, “Ни стыда, ни совести, ни мозгов”, - писали другие.
При этом тренера и гимнасток поддержали российские пользователи. Многие пожелали успехов спортсменкам и призвали не обращать внимания “на неадекватных”.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2020, 21:39
|
09 февраля 2020, 10:54
|
10 февраля 2020, 12:39
|
08 февраля 2020, 02:24
|
07 февраля 2020, 00:24
|
05 февраля 2020, 06:09
|
08 февраля 2020, 12:09