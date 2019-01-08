Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина пожаловалась в ЕСПЧ на арест своих моряков в Керченском проливе
Пeнcиoнepы в Гyччи нaкpывают шикарные стoлы
Эксперт оценил подачу Киевом жалобы в ЕСПЧ из-за задержанных моряков
Эксперт оценил получение Украиной томоса об автокефалии
Главная / Политика

"Лучше сегодня, чем завтра": Лидер свободных демократов Германии предложил Меркель уйти

08 января 2019, 08:39  •  224 • Политика
Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер считает, что его страна нуждается в немедленном обновлении. Партия Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" должна начать "новую главу" своей истории. Косвенным образом это означает, что самому канцлеру лучше уйти со своего поста. "Лучше сегодня, чем завтра", — добавил Линднер.
Отметим, что на текущий момент СвДП контролирует 80 мест в бундестаге и не входит в правящую коалицию. Впрочем, косвенным образом призвав к отставке Меркель, Линднер отметил, что его партия в любой момент готова взять на себя ответственность за будущее страны.
Для этого другим политическим силам достаточно лишь сделать ей "честное предложение", которое и будет направлено на "обновление страны". Таким образом в случае смены курса ХДС после появления у партии нового председателя свободные демократы готовы войти в состав правительства.
"Что правильно в отношении главы партии Союза (ХДС) — а именно, начать новую главу, — то не может быть неверным в отношении главы государства, причём лучше сегодня, чем завтра", - добавил Линднер, собственно и призвав косвенным образом к смене германского канцлера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

224
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 16:24
В Габоне мятежники устроили государственный переворот
07 января 2019, 19:39
Украина через ЕСПЧ требует освободить моряков, задержанных после керченской провокации
08 января 2019, 08:39
Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам - СМИ
08 января 2019, 08:39
"Лучше сегодня, чем завтра": Лидер свободных демократов Германии предложил Меркель уйти
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
07 января 2019, 22:54
В феврале глава Всемирного банка уйдет в отставку
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
02 января 2019, 22:24
"Бутина? Нет, не слышали": Сеть отреагировала на требование США "немедленно освободить" задержанного в России американца
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Украине пришлось вернуть в Стамбул
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
03 января 2019, 14:39
Только двое кандидатов будут реально бороться за пост президента Украины — эксперт
04 января 2019, 18:09
Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.