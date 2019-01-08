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"Лучше сегодня, чем завтра": Лидер свободных демократов Германии предложил Меркель уйти
08 января 2019, 08:39 • 224 • Политика
Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер считает, что его страна нуждается в немедленном обновлении. Партия Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" должна начать "новую главу" своей истории. Косвенным образом это означает, что самому канцлеру лучше уйти со своего поста. "Лучше сегодня, чем завтра", — добавил Линднер.
Отметим, что на текущий момент СвДП контролирует 80 мест в бундестаге и не входит в правящую коалицию. Впрочем, косвенным образом призвав к отставке Меркель, Линднер отметил, что его партия в любой момент готова взять на себя ответственность за будущее страны.
Для этого другим политическим силам достаточно лишь сделать ей "честное предложение", которое и будет направлено на "обновление страны". Таким образом в случае смены курса ХДС после появления у партии нового председателя свободные демократы готовы войти в состав правительства.
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