"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин

Администрация Twitter заблокировала аккаунт комика Семёна Слепакова после публикации стихотворения, высмеивающего участников беспорядков на акции в поддержку Алексея Навального. Сторонники оппозиционера устроили травлю Слепакова по всей Сети. К ним присоединился даже известный российский комик и пародист Максим Галкин.

Речь идёт о стихотворении "Добро", которое Слепаков вывесил на своих страницах в соцсетях. В нём в ироничной форме говорится о том, как озверевшие "навальнисты" готовы разорвать любого в борьбе за свои "идеалы". Сторонники Навального полностью подтвердили всё то, о чём говорится в стихотворении, обрушившись на комика с гневными комментариями и угрозами.

Выразили своё недовольство в комментариях даже жена Алексея Навального и Леонид Волков. Но, что интереснее всего, среди гневающихся оппозиционеров оказался Максим Галкин. В комментарии к стихотворению "Добро" он обвинил Слепакова в создании "вредного" творчества. А в комментарии к сообщению о блокировке в Twitter и вовсе написал, что так комику и надо.

Не хочешь выходить на разговор по существу - так лучше не говори, но не выдавай пятна на солнце за потухшую звезду,

- написал Галкин в Instagram.

Довольно странная позиция для человека, который регулярно выступает на государственных телеканалах и получает от них же немалые деньги. Но, похоже, такое двоемыслие Галкина нисколько не смущает.