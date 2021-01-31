|
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
31 января 2021, 08:50 • 402 • Политика
Twitter-аккаунт Семёна Слепакова заблокировали после угроз, последовавших от сторонников Навального. К травле поэта, музыканта и комика присоединился даже Максим Галкин. "Не хочешь выходить на разговор по существу - так лучше не говори, но не выдавай пятна на солнце за потухшую звезду", - позлорадствовал он, комментируя блокировку Слепакова.
Администрация Twitter заблокировала аккаунт комика Семёна Слепакова после публикации стихотворения, высмеивающего участников беспорядков на акции в поддержку Алексея Навального. Сторонники оппозиционера устроили травлю Слепакова по всей Сети. К ним присоединился даже известный российский комик и пародист Максим Галкин.
Речь идёт о стихотворении "Добро", которое Слепаков вывесил на своих страницах в соцсетях. В нём в ироничной форме говорится о том, как озверевшие "навальнисты" готовы разорвать любого в борьбе за свои "идеалы". Сторонники Навального полностью подтвердили всё то, о чём говорится в стихотворении, обрушившись на комика с гневными комментариями и угрозами.
Выразили своё недовольство в комментариях даже жена Алексея Навального и Леонид Волков. Но, что интереснее всего, среди гневающихся оппозиционеров оказался Максим Галкин. В комментарии к стихотворению "Добро" он обвинил Слепакова в создании "вредного" творчества. А в комментарии к сообщению о блокировке в Twitter и вовсе написал, что так комику и надо.
- написал Галкин в Instagram.
Довольно странная позиция для человека, который регулярно выступает на государственных телеканалах и получает от них же немалые деньги. Но, похоже, такое двоемыслие Галкина нисколько не смущает.
402
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 января 2021, 00:45
|
24 января 2021, 15:30
|
28 января 2021, 01:05
|
26 января 2021, 13:20
|
28 января 2021, 07:30
|
29 января 2021, 08:15
|
25 января 2021, 08:55