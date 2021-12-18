"Лучше, чем могло быть": США оценили седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

В Госдепе не исключают, что новый раунд переговоров может пройти ещё в текущем году.

В столице Австрии Вене прошла вторая часть седьмого раунда переговоров с Ираном по ядерной сделке. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, стороны пришли к пониманию, каким может быть текст, касающийся вопросов по атому. Он отметил, что пусть и скромный, но всё-таки прогресс в этом направлении достигнут благодаря дипломатии Евросоюза.

Американский чиновник заявил, что в целом очередной раунд переговоров по Ирану получился "лучше, чем могло бы быть", но при этом хуже, чем того требует ситуация. Представитель Госдепа подчеркнул, что по-прежнему сохраняется неопределённость относительно того, удастся ли достичь желаемых результатов за оставшийся короткий промежуток времени.

Говоря о следующем раунде переговоров, чиновник не исключил, что он может состояться до конца 2021 года, добавив, что аналогичного мнения придерживаются участники формата "5+1" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе.

Дипломат обратил внимание, что президент США Джо Байден выступает за дипломатическое решение вопроса, но не исключает и других методов в случае провала такого подхода - глава Белого дома изучит и их.

"Президент Байден дал ясно понять, что он не допустит того, чтобы Иран заполучил ядерное оружие", - цитирует ТАСС представителя Госдепартамента.

Вместе с тем по вопросу санкций в отношении Ирана - какие из них могут быть сняты в ближайшее время - продвижения в переговорах нет, но этот вопрос, конечно, ещё будет обсуждаться, добавил чиновник.