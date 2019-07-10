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"Лучше бы войну прекратил, а деньги - Донбассу": Зеленский отменил "недешёвый" парад на День независимости Украины

10 июля 2019, 02:24  •  68 • В мире
День независимости в Киеве в этом году будут отмечать без обычного военного парада. Его решил отменить президент Украины Владимир Зеленский из-за "помпезности и дороговизны".
О своём решении украинский гарант сообщил народу в видеообращении в Facebook, пообещав организовать празднования в "новом формате". Сэкономленные же деньги он раздаст "героям-военным" на премии, пишет Nation News.
"Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы решили выделить 300 млн гривен на премии", - говорит президент Украины.
На принятое Зеленским решение уже отозвались в Сети.
"Такой, конечно, Зе популист, миротворец. Лучше бы отдал приказ о прекращении огня, а деньги - Донбассу", - прокомментировала в своём Telegram-канале это событие журналистка Ольга Скабеева.
"Решили всё же, что лучше на хлеб намазывать", - отметил Владимир Кравчук.
"По безвизу можно и в Париж смотаться, на парад в День взятия Бастилии, а шо?" - считает YourSS@YyurSS20991867.
"И правильно, зачем Украине два парада? ЛГБТ один свой уже провели", - пошутил Александр Мордовский.
"Надувные танки сдулись, парадировать не на чем", - подвёл итог Sergey_S.
Фото: Twitter/dw_russian
Фото: Twitter/dw_russian
К слову, идею Зеленского уже успел жёстко раскритиковать экс-президент Пётр Порошенко. По его словам, это решение "недальновидное", потому что в такой важный день "люди должны видеть своих героев".

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