|
"Лучше бы войну прекратил, а деньги - Донбассу": Зеленский отменил "недешёвый" парад на День независимости Украины
10 июля 2019, 02:24 • 68 • В мире
День независимости в Киеве в этом году будут отмечать без обычного военного парада. Его решил отменить президент Украины Владимир Зеленский из-за "помпезности и дороговизны".
О своём решении украинский гарант сообщил народу в видеообращении в Facebook, пообещав организовать празднования в "новом формате". Сэкономленные же деньги он раздаст "героям-военным" на премии, пишет Nation News.
На принятое Зеленским решение уже отозвались в Сети.
Фото: Twitter/dw_russian
Фото: Twitter/dw_russian
К слову, идею Зеленского уже успел жёстко раскритиковать экс-президент Пётр Порошенко. По его словам, это решение "недальновидное", потому что в такой важный день "люди должны видеть своих героев".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июля 2019, 10:24
|
06 июля 2019, 00:54
|
06 июля 2019, 04:09
|
06 июля 2019, 00:54
|
09 июля 2019, 03:39
|
07 июля 2019, 12:39
|
08 июля 2019, 01:39