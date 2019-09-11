"Лучше бы вообще не работал": Политолог предложил доплачивать Медведеву после идеи "хоть завтра" перейти на 4-дневку

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива, сказал Дмитрий Медведев после эфира программы "Диалог". Его заявление прокомментировал для Царьграда главный редактор портала Politrussia, политолог Руслан Осташко.

Он считает, что под "рядом профессий" которые могут перейти на четырехдневную рабочую неделю "хоть завтра" Медведев имел в виду свою собственную. Потому что, судя по отношению к премьеру в обществе, он уже давно перешел на четырехдневный рабочий график, считает политолог.

"А лучше бы вообще не работал, может, пользы было бы больше", - сказал Руслан Осташко в интервью Царьграду.

Политолог отмечает, что объективно есть понимание, что премьер-министр у России не самый компетентный в области огромного количества вопросов. И подобные заявления, которые он сделал по четырёхдневной рабочей недели после заявлений о необходимости увеличения пенсионного возраста лишний раз подтверждают, что возможно, реально некоторым людям в нашей стране можно вообще не работать, поясняет Осташко.

"Давайте вообще отменим работу и для самых бестолковых людей введём вообще содержание за счёт государства, и это пойдёт на пользу экономики", - добавляет политолог.

Переходя на более серьезный тон, Осташко указывает, что на практике переход на четырехдневную рабочую неделю будет означать, что в выходные люди будут идти на трёхдневную рабочую неделю на другую работу. Потому что ни один работодатель не сохранит зарплату на прежнем уровне при сокращении рабочего времени, подчеркивает политолог.