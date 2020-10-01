Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Главная / Политика

"Лучше бы в школе учился": В Госдуме жёстко приложили предложившего переименовать Россию украинца

01 октября 2020, 13:20  •  40 • Политика
В Госдуме жёстко приложили предложившего переименовать Россию украинца. С инициативой выступил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Никита Потураев. "Лучше бы в школе учился", - прокомментировал его идею вице-спикер ГД Игорь Лебедев.
Потураев убеждён: Россию следует переименовать в Московию. На это он получил жёсткий ответ от российского депутата. Лебедев одарил представителя "Слуги народа" малоприятными эпитетами, назвав его непрофессиональным, некомпетентным и малограмотным.
Член Госдумы напомнил, что депутату Рады никто не разрешал раздавать подобные рекомендации.
"Лучше бы в школе учился", - добавил Игорь Лебедев в эфире НСН.
Украинским политикам и общественникам Россия и её место в истории не дают покоя. С завидной периодичностью они озвучивают всё более и более странные идеи. Например, бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что киевские князья поступили опрометчиво, основав Москву. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин вообще убеждён: у России и Белоруссии "украинское происхождение".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов
01 октября 2020, 09:40
Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину
01 октября 2020, 03:15
"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах
01 октября 2020, 09:40
Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
24 сентября 2020, 16:20
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
26 сентября 2020, 13:15
"Какой ужас": в России высказались о "смертельной угрозе" Украине
25 сентября 2020, 09:45
Долговой пузырь на украинском рынке газа зимой может лопнуть
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.