"Лучше бы в школе учился": В Госдуме жёстко приложили предложившего переименовать Россию украинца

Потураев убеждён: Россию следует переименовать в Московию. На это он получил жёсткий ответ от российского депутата. Лебедев одарил представителя "Слуги народа" малоприятными эпитетами, назвав его непрофессиональным, некомпетентным и малограмотным.

Член Госдумы напомнил, что депутату Рады никто не разрешал раздавать подобные рекомендации.

"Лучше бы в школе учился", - добавил Игорь Лебедев в эфире НСН.

Украинским политикам и общественникам Россия и её место в истории не дают покоя. С завидной периодичностью они озвучивают всё более и более странные идеи. Например, бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что киевские князья поступили опрометчиво, основав Москву. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин вообще убеждён: у России и Белоруссии "украинское происхождение".