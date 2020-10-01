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"Лучше бы в школе учился": В Госдуме жёстко приложили предложившего переименовать Россию украинца
01 октября 2020, 13:20 • 40 • Политика
В Госдуме жёстко приложили предложившего переименовать Россию украинца. С инициативой выступил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Никита Потураев. "Лучше бы в школе учился", - прокомментировал его идею вице-спикер ГД Игорь Лебедев.
Потураев убеждён: Россию следует переименовать в Московию. На это он получил жёсткий ответ от российского депутата. Лебедев одарил представителя "Слуги народа" малоприятными эпитетами, назвав его непрофессиональным, некомпетентным и малограмотным.
Член Госдумы напомнил, что депутату Рады никто не разрешал раздавать подобные рекомендации.
"Лучше бы в школе учился", - добавил Игорь Лебедев в эфире НСН.
Украинским политикам и общественникам Россия и её место в истории не дают покоя. С завидной периодичностью они озвучивают всё более и более странные идеи. Например, бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что киевские князья поступили опрометчиво, основав Москву. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин вообще убеждён: у России и Белоруссии "украинское происхождение".
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