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"Лучше бы в шахматы играл": Выругавшемуся из-за возвращения России в ПАСЕ Каспарову указали его место
26 июня 2019, 19:54 • 163 • Политика
Российскому диссиденту и шахматисту Гарри Каспарову, который грубо выругался из-за высказывания Германии за возвращение России в ПАСЕ, посоветовали не заниматься политикой, а играть в шахматы или заняться чем-нибудь еще. Дискуссия разгорелась под постом журналиста Юлии Витязевой в ее Twitter.
Чемпион по шахматам Гарри Каспаров в своем Facebook написал, что возвращение России в ПАСЕ будет приравнено к "умиротворению диктатора и поощрению агрессии", что в конечном итоге лишь усугубит ситуацию. Каспаров также посоветовал тем, кто принимает такие решения, "идти к черту".
Журналист Юлия Витязева не стала сдерживаться и, процитировав Каспарова в своем Twitter, подписала лишь одно слово - идиот.
"Это болезнь- когда еврей ненавидящий Россию и её общество, считает себя его рафинированным представителем", - написал пользователей Фрунзик Фрр под постом Витязевой. "Украинство головного мозга оказалось заразным", - заметил Владимир Сова. "Уж лучше бы в шахматы играл", - лаконично заметил Михаил Г.
Ранее глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что "доволен компромиссом, достигнутым для того, чтобы Россия осталась в Совете Европы". "Россия входит в Совет Европы со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, это хорошая новость для российского гражданского общества", — сказал Маас.
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