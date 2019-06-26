"Лучше бы в шахматы играл": Выругавшемуся из-за возвращения России в ПАСЕ Каспарову указали его место

Чемпион по шахматам Гарри Каспаров в своем Facebook написал, что возвращение России в ПАСЕ будет приравнено к "умиротворению диктатора и поощрению агрессии", что в конечном итоге лишь усугубит ситуацию. Каспаров также посоветовал тем, кто принимает такие решения, "идти к черту".

Журналист Юлия Витязева не стала сдерживаться и, процитировав Каспарова в своем Twitter, подписала лишь одно слово - идиот.

"Это болезнь- когда еврей ненавидящий Россию и её общество, считает себя его рафинированным представителем", - написал пользователей Фрунзик Фрр под постом Витязевой. "Украинство головного мозга оказалось заразным", - заметил Владимир Сова. "Уж лучше бы в шахматы играл", - лаконично заметил Михаил Г.

Ранее глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что "доволен компромиссом, достигнутым для того, чтобы Россия осталась в Совете Европы". "Россия входит в Совет Европы со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, это хорошая новость для российского гражданского общества", — сказал Маас.