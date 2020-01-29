"Лучше бы "Дом-2" возглавил": Новому главе "Дом.РФ" Мутко подыскали альтернативную должность

Бывшего вице-премьера правительства Виталия Мутко назначили гендиректором госкомпании "Дом.РФ". В соцсетях не вошедшему в новое правительство экс-министру предложили "более подходящую" должность.

Лучше бы "Дом-2" возглавил. Я бы посмотрел, как два непотопляемых г... проекта друг друга потопили, - пишет в Twitter @CapWhiatker.

А чего не гендиректором "Дом-2", может, развалил бы его к хренам собачьим, - добавляет Намик Абдуллаев @QiluNwbfM7OywgN.

Колыма.РФ будет логичней, - считает @DIWENSKIY.