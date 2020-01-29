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"Лучше бы "Дом-2" возглавил": Новому главе "Дом.РФ" Мутко подыскали альтернативную должность
29 января 2020, 11:39 • 15 • Политика
Виталий Мутко возглавил "Дом.РФ". В соцсетях подыскали для не вошедшего в новое правительство экс-министра "более подходящую" должность. "Лучше бы "Дом-2" возглавил", - пишут пользователи.
Бывшего вице-премьера правительства Виталия Мутко назначили гендиректором госкомпании "Дом.РФ". В соцсетях не вошедшему в новое правительство экс-министру предложили "более подходящую" должность.
Напомним, что о новом назначении Мутко сообщила сама госкомпания на сервере раскрытия информации. В новой должности экс-министр продолжит курировать вопросы, связанные с развитием ипотеки, достройкой жилых объектов для обманутых дольщиков и развитием городской среды.
Фото: скриншот Twitter/@CapWhiatker
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