"Лучше бы пенсионерам раздали", "вывезут богатства русских людей": Блогер Zergulio "поныл" в Сети в ответ на новый рекорд России

Ранее стало известно о новом рекорде, который поставила Россия. Речь идёт о том, что страна побила предыдущий, советский ещё рекорд по производству железнодорожных грузовых вагонов.

"Достигнутый показатель стал новым рекордом не только для России (прежний пик равнялся 71,7 тыс. штук в 2012 г.), но и в сравнении с СССР, пиковый показатель которого составил 72,4 тыс. штук в 1974 г.", - сообщил портал "Сделано у нас".

Российский блогер Сергей Колясников, известный под псевдонимом Zergulio, не удержался и тонко подколол либералов, "поныв" за них в своём Telegram-канале.

"Российских либералов-всёпропальщиков просто жаль. Только поныть соберутся и вот", - предваряя новость о новом рекорде, сообщил блогер.

А после предложил помочь "людям со светлыми лицами с негативными аргументами под эту новость".

Шутливые "аргументы" оказались разнообразны. Среди них были, например, и такие: "Чему радоваться, в этих вагонах капиталисты вывезут богатства ррррррусских людей", "Лучше бы пенсионерам раздали", "Ясное дело, в Китае закупили и за свой рекорд выдали", "Рубль обвалился на три копейки, но вы продолжайте радоваться вагонам".