"Лучше бы обратились к Саакашвили": Турецкие СМИ гадают по галстукам об исходе встречи Путина и Эрдогана

Турецкие СМИ гадают по галстукам об исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров проходит сегодня, 5 марта, в Москве.

Эрдоган явился на переговоры в галстуке тёмно-синего цвета. По мнению турецких журналистов, это означает, что глава Турции настроен на дипломатическое решение ситуации в сирийском Идлибе. Путин, напротив, выбрал для встречи тёмно-бордовый галстук. Турецкие СМИ считают, что это указывает на некую "обеспокоенность".

"Не знаю, откуда турки черпают вдохновение, но подобные "гадания" выдают их самих с головой", - комментирует материал в Twitter Юлия Витязева. "Они бы по галстукам лучше к Саакашвили обратились - он в этом эксперт", - смеётся @ZigZag69951490, вспоминая как экс-президент Грузии жевал соответствующий предмет одежды в прямом эфире.

Напомним, что аккурат к началу переговоров Путина и Эрдогана протурецкие боевики вновь атаковали сирийских военных в Идлибе. По информации военкора Поддубного, террористы обстреливают город Серакиб из 120-мм миномётов.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva