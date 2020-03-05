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"Лучше бы обратились к Саакашвили": Турецкие СМИ гадают по галстукам об исходе встречи Путина и Эрдогана
05 марта 2020, 20:35 • 93 • Политика
В турецких СМИ пытаются предсказать итоги переговоров Путина и Эрдогана по цвету галстуков, который выбрали лидер России и глава Турции. "Они бы по галстукам лучше к Саакашвили обратились - он в этом эксперт", - комментируют материал в соцсетях.
Турецкие СМИ гадают по галстукам об исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров проходит сегодня, 5 марта, в Москве.
Эрдоган явился на переговоры в галстуке тёмно-синего цвета. По мнению турецких журналистов, это означает, что глава Турции настроен на дипломатическое решение ситуации в сирийском Идлибе. Путин, напротив, выбрал для встречи тёмно-бордовый галстук. Турецкие СМИ считают, что это указывает на некую "обеспокоенность".
Напомним, что аккурат к началу переговоров Путина и Эрдогана протурецкие боевики вновь атаковали сирийских военных в Идлибе. По информации военкора Поддубного, террористы обстреливают город Серакиб из 120-мм миномётов.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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