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"Лучше бы обратились к Саакашвили": Турецкие СМИ гадают по галстукам об исходе встречи Путина и Эрдогана

05 марта 2020, 20:35  •  93 • Политика
В турецких СМИ пытаются предсказать итоги переговоров Путина и Эрдогана по цвету галстуков, который выбрали лидер России и глава Турции. "Они бы по галстукам лучше к Саакашвили обратились - он в этом эксперт", - комментируют материал в соцсетях.
Турецкие СМИ гадают по галстукам об исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров проходит сегодня, 5 марта, в Москве.
Эрдоган явился на переговоры в галстуке тёмно-синего цвета. По мнению турецких журналистов, это означает, что глава Турции настроен на дипломатическое решение ситуации в сирийском Идлибе. Путин, напротив, выбрал для встречи тёмно-бордовый галстук. Турецкие СМИ считают, что это указывает на некую "обеспокоенность".
"Не знаю, откуда турки черпают вдохновение, но подобные "гадания" выдают их самих с головой", - комментирует материал в Twitter Юлия Витязева.
"Они бы по галстукам лучше к Саакашвили обратились - он в этом эксперт", - смеётся @ZigZag69951490, вспоминая как экс-президент Грузии жевал соответствующий предмет одежды в прямом эфире.
Напомним, что аккурат к началу переговоров Путина и Эрдогана протурецкие боевики вновь атаковали сирийских военных в Идлибе. По информации военкора Поддубного, террористы обстреливают город Серакиб из 120-мм миномётов.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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