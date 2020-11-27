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"Лучше буду бензином лечиться": Украинские "патриоты" вылили ушат помоев на Россию из-за вакцины

27 ноября 2020, 01:20  •  47 • Политика
Ведущие украинского телевидения не иначе, как по заданию партии, вылили ушат помоев на Россию. Поводом стала вакцина от COVID-19 "Спутник V". "Лучше буду бензином внутривенно лечиться", - произнёс мужчина. От какой "партии" поступил заказ говорить гадости, они тоже рассказали.
Российскую вакцину в утреннем телешоу "Ранок на 24" назвали "мутью", которую Россия якобы "упорно впихивает" Украине.
"Я лично лучше бензином внутривенно буду лечиться, чем российской отравой", - произнёс ведущий.
Его коллега добавила, что жителей России убеждают: украинцам принимать лекарства от РФ запрещают США, особенно Трамп. Её соведущий тут же привёл "факт", что российская вакцина оказалась ветеринарным препаратом. На экране появился скриншот украинского издания с соответствующим заголовком.
В заметке за октябрь какой-то "специалист" негодует от состава препарата, заявляя, что "Спутник V" аналогичен вакцине для скота. Он упорно пересчитывает дозировку антигенов, не обращая внимания, что основным элементом является вовсе не "ветеринарный" вирусный белок.
Ведущие программы поделились предположениями: мол, жители России "комфортно ощущают себя в роли скота". Украинцам же "такого счастья не надо".
"И чего ждать от страны, в которой если что-то и делается, то всё через… ну… как говорит наш спонсор Сорос, через ass", - не стала скрывать журналистка имя человека, приказавшего вылить ушат помоев на Россию.

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