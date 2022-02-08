"Лучше б дали деньги": Украинский генерал недоволен военной помощью Запада

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж оказался крайне недоволен военной помощью Запада. По его словам, это символический жест: "Лучше б дали деньги".

Так Маломуж прокомментировал участившуюся в последнее время поставку оружия Украине со стороны Запада. Больше всего в этом направлении отличились США и Великобритания.

По словам генерала, Украина не сильно нуждается в оружии. Ей больше нужны деньги.

Помощь не является критической для Украины. Лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения,

- отметил Маломуж, выступая в эфире канала Politeka.

Он заявил, что ВСУ нуждаются в системах наведения, управления огнём и в радиотехнике.

При этом бывший глава СВР оказался крайне невысокого мнения об американском, британском и польском оружии. Оно оказалось слишком дорогое, технологически сложное и часто несовместимое с другими украинскими средствами. В частности, по калибру.

Отметим, что в этом нет ничего удивительного. Украина взяла курс на вхождение в НАТО и получает натовское оружие от Запада, однако всё вооружение и боеприпасы в стране остались с советских времён. Разумеется, советское оружие имело другой калибр и ориентировано на другие параметры.