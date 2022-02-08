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"Лучше б дали деньги": Украинский генерал недоволен военной помощью Запада
08 февраля 2022, 00:00 • 42 • Политика
Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж оказался крайне недоволен военной помощью Запада. По его словам, это символический жест: "Лучше б дали деньги".
Так Маломуж прокомментировал участившуюся в последнее время поставку оружия Украине со стороны Запада. Больше всего в этом направлении отличились США и Великобритания.
По словам генерала, Украина не сильно нуждается в оружии. Ей больше нужны деньги.
- отметил Маломуж, выступая в эфире канала Politeka.
Он заявил, что ВСУ нуждаются в системах наведения, управления огнём и в радиотехнике.
При этом бывший глава СВР оказался крайне невысокого мнения об американском, британском и польском оружии. Оно оказалось слишком дорогое, технологически сложное и часто несовместимое с другими украинскими средствами. В частности, по калибру.
Отметим, что в этом нет ничего удивительного. Украина взяла курс на вхождение в НАТО и получает натовское оружие от Запада, однако всё вооружение и боеприпасы в стране остались с советских времён. Разумеется, советское оружие имело другой калибр и ориентировано на другие параметры.
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