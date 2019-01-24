"Лозунг Порошенко — война": Азаров не будет поддерживать "абсолютное зло", стоящее во главе Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, уверен, что "лозунг Порошенко — война", а не "армия, мова, вера", поэтому он не намерен поддерживать на предстоящих выборах то "абсолютное зло", которое сейчас правит страной.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что, по его мнению, действующий президент Петр Порошенко сделает ставку на административный ресурс в своей борьбе за сохранение поста вы выборах 2019 года, передает информагентство "Политика сегодня". Кроме того, для привлечения избирателей на свою сторону Порошенко будет активно использовать пиар, считает Азаров.

"Армия, мова, вера — это лозунг Порошенко. Но на самом деле — война", — отметил экс-премьер, пояснив, что в вопросе веры "порохоботы ставят его в один ряд с Владимиром Красное Солнышко за то, что Украина получила Церковь".

Азаров уверен, что население Украины не поддержит Порошенко на предстоящих выборах. "Даже на фоне тех кандидатов, что есть сегодня на этих выборах без выбора, Порошенко представляется абсолютным злом", - заявил бывший премьер-министр, подчеркнув, что лично он не будет поддерживать действующего президента.