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"Ложь в России - обычное дело": Француз напугал сограждан российской статистикой по COVID-19
29 апреля 2020, 19:10 • 63 • В мире
Эксперт Арно Дюбьен изучил ситуацию с коронавирусом в РФ и напугал сограждан статистикой по COVID-19. "Ложь в России - обычное дело", - так можно озаглавить одну из его "страшилок".
О ситуации с коронавирусом в России Дюбьен рассказал на портале Института международных и стратегических отношений Франции (IRIS). Эксперт считает, что в РФ пик эпидемии ещё впереди. Он объяснил, что на Москву приходится почти половина больных с COVID-19, тревожная ситуация в Дагестане и Санкт-Петербурге. Однако смертность крайне низкая. Показатель менее 1% "может вызывать сомнения", отметил эксперт.
Он предположил, что дело в возрасте пациентов. В России практически каждый второй заболевший - моложе 45 лет. Ещё одной причиной низкого распространения COVID-19 в России Дюбьен назвал своевременное закрытие властями границ. В первую очередь с Китаем. Именно поэтому коронавирус пришёл не из КНР, а из Западной Европы и гораздо позже, чем в другие страны.
Эксперт перечислил предпринятые президентом и правительством России меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и назвал результаты "ощутимыми". Читателям издания он рассказал о жёстком режиме Москвы, упомянув и электронные пропуска, и снижение пассажиропотока. Дюбьен сделал акцент на графике выхода из кризиса. Он предположил, что Владимир Путин в своём очередном выступлении сообщит о продлении режима самоизоляции в стране до 12-го, а может и до 18 мая.
"Более длительный срок, без сомнения, создал бы угрозу в плане общественного порядка. Кремль же предпочтёт отпустить поводок, чем рисковать видимым неповиновением", - продолжил пугать сограждан французский эксперт.
В заключении статьи Арно Дюбьен заглянул в кошельки жителей России и государственную казну, свёл дебет с кредитом, обозначил главную "неприятность" Кремля (кризис повлияет на реализацию нацпроектов), подсчитал, сколько РФ сможет "продержаться" при низкой цене на нефть.
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