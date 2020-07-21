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"Ложь со всех сторон": Как разжигают конфликт Армении и Азербайджана. Мнение Баранца

21 июля 2020, 10:00  •  142 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал, как российские СМИ разжигают армяно-азербайджанский конфликт. Баранец считает, что многие российские журналисты пытаются раздуть из этого сенсацию, в результате публикуется откровенно непроверенная информация. "Ложь со всех сторон", - заметил Виктор Баранец.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец высказался о российских СМИ, которые разжигают армяно-азербайджанский конфликт. Баранец заявил, что ситуация и так непростая, а многие журналисты лишь подливают масла в огонь в поисках сенсаций.
"Это очень опасная игра, причём этот информационный участок российским государством не контролируется. Кто-то позвонил из Азербайджана на радио, или на телеканал, или в какую-то российскую газету и сообщил совершенную ложь. Допустим, что армяне чуть ли не на танках уже душат азербайджанские сёла. Также появляется информация со стороны Армении - естественно, антиазербайджанская. У людей в головах нет понимания того, что Россия не должна служить канистрой бензина, подливающей огонь в костёр армяно-азербайджанского конфликта", - отметил Виктор Баранец.
Полковник Баранец заявил, что информационная сфера на 90% не контролируется государством. Из-за этого свободно распространяются подобные вбросы.
"Начинаются различные мошеннические сообщения, дезинформация, ложь. И мы, таким образом, не помогаем братьям-азербайджанцам и армянам примириться, а, наоборот, провоцируем их на обострение конфликта", - подытожил Баранец.
Он напомнил, что Армения - союзник России, и мы наверняка окажем помощь в случае обострения конфликта. Но надо стараться, чтобы этого не произошло, убеждён военкор. Он рассказал, что у него есть друзья и среди азербайджанцев, и среди армян. С начала обострения конфликта многие звонили и рассказывали ужасные новости, причём каждая сторона пыталась демонизировать другую.
"Ведь я за последние дни, когда разгорелся конфликт, чего только уже не наслушался. Причём, чтобы меня никто не упрекнул в необъективности, я скажу, что ложь в равной степени идёт как с азербайджанской, так и с армянской стороны. А теперь кто-то скажет: "Баранец, ты вообще что тут мелешь? Ведь Армения - союзник России по Организации Договора о коллективной безопасности, ты обязан быть слепо на армянской стороне". Да, я отвечаю прямо. Я знаю, что Армения - наш союзник, что она союзник по ОДКБ, я знаю пункт Договора о коллективной безопасности, что нападение на одного по этому договору считается нападением на всех. И я догадываюсь, если азербайджанцы начнут расстреливать мирные сёла Армении или атаковать вооружённые силы Армении, а армянская армия начнёт отступать и нести колоссальные потери, российская военная база в Гюмри не отсидится за чашечкой кофе и сигареткой. Мы морально обязаны быть на стороне армян, поскольку у нас есть договор. А что же это за договор, если мы подписались под ним и можем отдать армян на растерзание азербайджанцам? - подчеркнул Баранец. - Но вот именно для того, чтобы этого не произошло, и прикладываются сейчас колоссальные дипломатические, политические, военные усилия со стороны Москвы".

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