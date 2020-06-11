"Ложь и тупость чиновников": Катасонов призвал показать реальность миллионам граждан России

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представили свой план вывода экономики России из структурного кризиса мировой экономики. Состоит план из нескольких простых этапов. Он стал своего рода ответом на представленный ранее правительственный вариант, о чём чуть раньше говорил Константин Малофеев.

Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов в беседе с Царьградом подчеркнул, что представленный манифест, действительно, хорошая альтернатива представленному ранее правительством плану. Он подчеркнул, что перечисленные в плане пункты очевидны многим.

"Я рассматриваю этот документ просто как действительно некий такой идеологический инструмент, который, наверное, призван показать, что есть альтернатива", - сказал Катасонов.

В то же время экономист подчеркнул: чтобы документ прозвучал, следует "показать всю слабость, "бредность" и даже лживость той программы, которую разрабатывало правительство". Ведь в правительственном плане "просто одна ложь, тупость чиновников и ничего другого".

К сожалению, обращаться к представителям либерального экономического блока с представленным планом бесполезно, пояснил Катасонов. Поскольку мы имеем дело с "колониальной администрацией".

"Колониальная администрация действует по указаниям из-за океана, поэтому наивно думать, что они будут даже рассматривать эту программу, которая подготовлена Малофеевым и Глазьевым. Не будут. Поэтому эта программа, или этот манифест, должна быть адресована не правительству, не колониальной администрации, а народу - миллионам российских граждан", - подчеркнул Валентин Катасонов.

Напомним, полную версию стратегии Малофеева и Глазьева можно увидеть на сайте Царьграда в расширенном материале.