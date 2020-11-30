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"Ловушка для спецслужб": Эксперт объяснил, зачем Земан потребовал имена "русских агентов"

30 ноября 2020, 21:00  •  80 • Политика
Президент Чехии Милош Земан запросил у Службы безопасности и информации (BIS) информацию о "русских агентах", работающих в стране, чем поставил ведомство в затруднительное положение. Эксперт объяснил, зачем Земан обратился с таким запросом, и не является ли это "ловушкой для чешских спецслужб".
По информации "Чешского радио", Земан обратился в BIS с просьбой предоставить ему информацию о деятельности российских разведорганов в стране, назвать имена работающих в Чехии русских агентов и предъявить доказательства отмывания денег российскими преступными группировками на территории республики.
Чешские журналисты отметили, что это может быть попытка усмирить собственные спецслужбы, которые каждый год отчитываются о "серьёзной угрозе" в лице русских и китайских разведчиков в дипломатических кругах.
Однако бывший депутат Ян Падюрек (Jan Paďourek) озвучил иную версию. Он полагает, что таким образом Земан пытается убрать с должности главу BIS - Михала Куделку (Michal Koudelka). Своим запросом он поставил ведомство в крайне неудобное положение. С одной стороны, предоставление информации о российских агентах дискредитирует BIS и крайне осложнит ей дальнейшую работу. Такие сведения всегда содержатся втайне, поскольку агент не должен знать о том, что его раскрыли. С другой стороны, президент имеет право запрашивать информацию у спецслужб, и отказ со стороны BIS будет нарушением закона.
Если президент действительно поручил такую ​​задачу, то она вписывается в контекст продолжающегося преследования BIS и её директора. Раньше президент нападал на сотрудников BIS с уничижительными выражениями, теперь он использует этот метод, - отметил Падюрек.
Экс-депутат полагает, что запрос связан с тендером на строительство АЭС "Дукованы", который могут получить российские или китайские специалисты. Спецслужбы Чехии настаивают на том, чтобы исключить обе страны из списка возможных кандидатов.

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