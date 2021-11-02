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"Лося подбросили": В КПРФ объяснили скандал с Рашкиным

02 ноября 2021, 12:55  •  115 • Политика
Партия КПРФ решила провести собственное расследование инцидента, произошедшего с коммунистом Валерием Рашкиным. Оказывается, в партии на полном серьёзе считают, что депутата Госдумы подставили, а лося в его багажник подбросили.
Инцидент с видным коммунистом Рашкиным произошёл в ночь на 29 октября. Депутата задержали в Лысогорском районе Саратовской области, в багажнике его машины была найдена туша лося. Неподалёку были обнаружены шкура, ноги и голова животного. Сам Рашкин, сидевший за рулём оформленной на саратовское отделение КПРФ машины, был явно нетрезв.
После огласки инцидента в СМИ в партии была создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств дела. Её возглавил юрист Юрий Синельщиков. Недавно он дал интервью "Газете.ру", из которого следует, что в партии действительно считают, что случай с лосём был специально подставлен.
По словам Синельщикова, Рашкина буквально "вели" на протяжении долгого времени. Юрист уверен, что депутата выслеживали с разных точек "квалифицированные люди", его фотографировали и записывали его переговоры.
На интервью юриста от КПРФ отреагировал автор популярного Twitter-аккаунта "Голос Мордора". Он заявил, что версия, которую в Сети называли в качестве шутки, в КПРФ рассматривается на полном серьёзе.
"Я сначала не поверил, потому что это больше похоже на цирк, но потом нашёл интервью",- пишет "Голос Мордора".
Читатели Twitter скептически отнеслись к промежуточным результатам партийного расследования.
"А что зубы Рашкину ножом разжимали и насильно водку вливали, почему не написали?" - задаётся вопросом один из читателей.

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