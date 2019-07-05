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"Лошарик" получил серьезные повреждения еще у Аляски: Американский журналист "раскрыл" тайну

05 июля 2019, 11:54  •  86 • В мире
Американский журналист Хэл Тернер уверен, что знает, где и как российский аппарат "Лошарик" получил серьезные повреждения. Это случилось не в Баренцевом море, а у берегов Аляски, настаивает он, выстраивая настоящую "теорию заговора" на основе фейк-ньюс.
"Несколько дней назад американская субмарина была торпедирована российской подлодкой", - уверяет Тернер. Хотя в бою российское судно получило "серьезные повреждения", оно смогло вернуться к берегам России, но 14 членов экипажа погибли.
Почти одновременно в мире произошло несколько событий: вице-президент США Пенс разворачивает самолет и возвращается из деловой поездки обратно в Вашингтон, в ЕС созывается Совет безопасности, а президент России, срочно бросив все дела, вызывает в Кремль министра обороны, чтобы обсудить трагический пожар на судне "Лошарик".
"А был ли это пожар? Может быть, все-таки это результат перестрелки с американской подлодкой?" - вопрошает Тернер.
Ведь даже любой из эпизодов, описанных выше, уже является "поводом для тревоги", а взятые вместе, они дают просто апокалипсическую картину, уверен он. Должно было произойти что-то очень серьезное, чтобы главные люди в государствах так резко меняли свои графики.
Можно было бы предположить, продолжает Тернер, что причина всего этого – какие-то события на Ближнем Востоке. Или с российским пожаром на подводном судне все было намного серьезнее? Так же как это ранее сделал израильский портал DEBKAfile, Тернер связывает все события с мифическим "боем российской и американской подлодок у Аляски".
"Я продолжаю попытки получить ответ от Пентагона, но оттуда пока нет ни отрицания, ни подтверждения", - добавляет журналист.
Между тем днем раньше все это в подробностях описывалось порталом DEBKAfile, даже указывалось, какой именно торпедой российским морякам удалось затопить субмарину противника - "Балкан-2000". Правда, никакой информации о существовании такой торпеды найти не удалось.
Дальше, по версии израильских журналистов, события разворачивались с кинематографической скоростью. Срочные консультации как в Белом доме, так и в Кремле проходили в ночь на вторник.
Несмотря на то что от израильской публикации за версту несло фейк-ньюс, ее продублировал в своей заметке американский журналист Майк Снайдер, намекнув читателям "на скорую войну между Россией и США". И если Хэл Тернер все еще "пытается дозвониться до Пентагона", то Снайдер свой материал завершает трагически: "Никто и никогда не узнает, как оно было на самом деле".

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