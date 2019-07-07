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"Лошарик" - это замалчивание "путинского чудо-оружия". Фраза на похоронах подводников стала частью теории заговора

07 июля 2019, 15:54  •  254 • Политика
Заработать баллы на крови пытаются многие, вот и теории заговора после трагедии на "Лошарике" множатся одна за другой. На этот раз украинские журналисты вместе с российским блогером говорят, что произошедшее на подлодке - замалчивание "путинского чудо-оружия" и "катастрофа планетарного масштаба". Причем построили теорию заговора на фразе, якобы сказанной на похоронах подводников.
Украинские журналисты, на этот раз из "Диалог.UA", пытаются найти все новые конспирологические версии, связанные с гибелью 14 моряков-подводников "Лошарика" в результате пожара. Зацепились авторы заметки за пост некоего Эль Мюрида, представив его российским блогером. На странице пользователя действительно есть искомый пост.
Эль Мюрид пишет о похоронах героев, погибших, спасая жизни своих товарищей. Подозрительными конспирологу показались слова "высокопоставленного военного", который на похоронах накануне будто бы сказал: моряки "не допустили катастрофы планетарного масштаба". Впрочем, в украинской заметке этот военный превращается в "высокопоставленного чиновника". Кроме того, стоит добавить, что Мюрид цитировал то, что прочитал в телеграм-канале - "одном из", и не владеет подтверждением сведений, но все равно предлагает трактовку.
"Если сказанное - не для красного словца, то вероятнее всего, речь может идти об испытаниях "Посейдона" - путинского чудо-оружия на атомной тяге, - пишет так называемый блогер. - Буквально две недели назад Путин сообщал, что испытания близятся к завершению. Возможно, что-то пошло очень не так, следствием чего и стала катастрофа".
Интересен и другой момент. Эль Мюрид не обращает внимания на то, что в СМИ на протяжении нескольких дней с момента пожара на "Лошарике" одна за другой появляются версии трагедии. Он упрямо пишет:
"Отчетливо виден тренд на полное замалчивание случившегося - из новостной повестки авария выпала, как рядовой пожар".
Автор сообщения, которое так приглянулось украинцам, завершает свое "выступление" фразой о том, что "дело не только в престиже ВМФ" - проблема, мол, в "обоснованной волне беспокойства", которая выразилась в "в пожарных заседаниях всех мировых служб стратегической безопасности в момент аварии". Что имелось в виду в последней части цитаты, так и осталось неясным. Но Сети заявления понравились. Репостов более сотни...
Фото: Facebook/Эль Мюрид

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