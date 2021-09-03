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"Лондонский мост разрушен" - этой фразой Британию погрузят в траур - Politico
03 сентября 2021, 19:10 • 134 • Политика
Журналисты Politico узнали о плане на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
В Британии разработан целый сценарий на случай смерти монаршей особы. Как выяснили журналисты, Букингемский дворец передаст информацию о смерти королевы сотрудникам и правительственным чиновникам, используя кодовую фразу "Лондонский мост разрушен".
Одним из первых о смерти Елизаветы II, которой уже исполнилось 95 лет, узнает премьер-министр.
В документах, детально описывающих план траурной процедуры, говорится, что после смерти королевы на сайтах и страницах в соцсетях появятся чёрные баннеры, а Министерство обороны даст оружейные салюты.
С обращением к нации выступит наследный принц Чарльз, а на следующий день после кончины Елизаветы II его провозгласят сувереном Великобритании.
Гроб с телом королевы разместят в Вестминстерском зале, вход для публики будет открыт на протяжении трёх дней.
Британские власти волнует, как избежать наплыва туристов и переполненности Лондона, в особенности, если монаршая особа скончается до окончания пандемии.
По информации СМИ, Елизавету II, вероятно, похоронят через десять дней после смерти. Тело королевы упокоится в мемориальной часовне короля Георга VI - её отца и предыдущего монарха Великобритании.
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