"Лондонский мост разрушен" - этой фразой Британию погрузят в траур - Politico

Журналисты Politico узнали о плане на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

В Британии разработан целый сценарий на случай смерти монаршей особы. Как выяснили журналисты, Букингемский дворец передаст информацию о смерти королевы сотрудникам и правительственным чиновникам, используя кодовую фразу "Лондонский мост разрушен".

Одним из первых о смерти Елизаветы II, которой уже исполнилось 95 лет, узнает премьер-министр.

В документах, детально описывающих план траурной процедуры, говорится, что после смерти королевы на сайтах и страницах в соцсетях появятся чёрные баннеры, а Министерство обороны даст оружейные салюты.

С обращением к нации выступит наследный принц Чарльз, а на следующий день после кончины Елизаветы II его провозгласят сувереном Великобритании.

Гроб с телом королевы разместят в Вестминстерском зале, вход для публики будет открыт на протяжении трёх дней.

Британские власти волнует, как избежать наплыва туристов и переполненности Лондона, в особенности, если монаршая особа скончается до окончания пандемии.

По информации СМИ, Елизавету II, вероятно, похоронят через десять дней после смерти. Тело королевы упокоится в мемориальной часовне короля Георга VI - её отца и предыдущего монарха Великобритании.