Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Главная / Политика

"Лондонский мост разрушен" - этой фразой Британию погрузят в траур - Politico

03 сентября 2021, 19:10  •  134 • Политика
Журналисты Politico узнали о плане на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
В Британии разработан целый сценарий на случай смерти монаршей особы. Как выяснили журналисты, Букингемский дворец передаст информацию о смерти королевы сотрудникам и правительственным чиновникам, используя кодовую фразу "Лондонский мост разрушен".
Одним из первых о смерти Елизаветы II, которой уже исполнилось 95 лет, узнает премьер-министр.
В документах, детально описывающих план траурной процедуры, говорится, что после смерти королевы на сайтах и страницах в соцсетях появятся чёрные баннеры, а Министерство обороны даст оружейные салюты.
С обращением к нации выступит наследный принц Чарльз, а на следующий день после кончины Елизаветы II его провозгласят сувереном Великобритании.
Гроб с телом королевы разместят в Вестминстерском зале, вход для публики будет открыт на протяжении трёх дней.
Британские власти волнует, как избежать наплыва туристов и переполненности Лондона, в особенности, если монаршая особа скончается до окончания пандемии.
По информации СМИ, Елизавету II, вероятно, похоронят через десять дней после смерти. Тело королевы упокоится в мемориальной часовне короля Георга VI - её отца и предыдущего монарха Великобритании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





134
Источник
Похожие новости
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 07:15
Соратнице Зеленского хватило четырёх слов, чтобы разгадать позу Байдена
03 сентября 2021, 12:45
Кто должен быть мировым жандармом? Ответ Путина США не понравится
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопрос...
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 07:15
Соратнице Зеленского хватило четырёх слов, чтобы разгадать позу Байдена
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.