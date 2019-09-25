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"Лолита экоактивизма" - это сенсация". Холмогоров задал неудобный вопрос родителям "бунтующей" в ООН Греты

25 сентября 2019, 10:09  •  153 • Политика
Обозреватель Царьграда Егор Холмогоров прокомментировал выступление в ООН 16-летней шведки Греты Тунберг и задал один ключевой и явно неудобный вопрос ее родителям: почему они пошли на бесчестное использование своего ребенка в мировых политических играх? Холмогоров отмечает, что они-то уж знают, что рано или поздно сенсация в виде "Лолиты экоактивизма" и "бунтующей школьницы" закончится, а сама девушка окажется никому не нужна.
"Ну вы же ждали мою статью про Грету? Получите. И там не только о том, как не надо бороться за экологию, но и о том, как надо…" - написал у себя в Facebook обозреватель Царьграда Егор Холмогоров, предваряя собственную позицию по 16-летней шведке, "взорвавшей" медиапространство своим выступлением на сессии по климату в ООН.
Напомним, Грета Тунберг ранее во время своего спича по изменению климата бросила обвинение в адрес мировых лидеров: мол, они своими пустыми обещаниями якобы лишили ее детства.
О том, что юную шведку явно готовили к выступлению, ранее в беседе с Царьградом сообщил психолог. Обозреватель Егор Холмогоров обращает же внимание на другой момент, задав явно неудобный, но важный вопрос родителям подростка.
"Непонятно, почему родители Греты пошли на бесчестное использование своего ребенка в мировых политических играх? - поинтересовался обозреватель Царьграда. - С одной стороны, ответ на поверхности: они просто хотят, чтобы их дочь была счастлива - а разъезжать по миру, чувствовать себя важной персоной, давать интервью, ощущать себя вовлеченной в чрезвычайно важное дело, разве это не счастье?"
Однако Холмогоров обращает внимание на еще одну немаловажную деталь: вскоре вся это шумиха с "бунтующей школьницей" закончится, и уже повзрослевшая Грета будет никому не нужна.
"Взрослые не могут не понимать, что рано или поздно это кончится, - отмечает Холмогоров. - Пятнадцатилетняя бастующая школьница, "Лолита экоактивизма" - это сенсация. Двадцатилетняя девушка, не окончившая школу из-за своих протестов, никому не будет нужна".
Отсюда возникает еще один ключевой вопрос - материальной заинтересованности. По мнению обозревателя, за шведкой стоят "структуры либерального миллиардера Джорджа Сороса". Холмогоров также напомнил, что сама девочка "не только встречается с ним, но и, как утверждают в соцсетях, как-то поздравила его "С днем рождения, дедушка!". Впрочем, напоминает обозреватель, "дедушка" поздравление быстро стер во избежание ненужных кривотолков".
Обозревателя удивляет позиция родителей Греты: "Неужели любые материальные и социальные выгоды стоят по сути продажи своего родного дитяти во имя откровенного использования именно её болезни?" Он напомнил, что девочку эксплуатируют именно в сочетании ее возраста и болезни.
"Судите сами, основной признак её типа расстройства: "Сверхзахваченность собственными стойкими интересами, проявляющимися в стереотипной форме. Годами ребенок может говорить на одну и ту же тему, рисовать или проигрывать один и тот же сюжет", - отмечает Холмогоров и напоминает, что юная шведка "говорит, говорит и говорит об изменении климата". Но при этом и говорит-то об абстрактной проблеме, а не о конкретных фактах, не о защите животных или экологии.

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