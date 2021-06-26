"Логику Зеленского понять трудно": В МИД России попрекнули Киев дискриминацией украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попрекнула Киев дискриминацией украинцев. "Логику Зеленского понять трудно", - сказала она. Захарова отметила, что украинцев с паспортами России считают хуже тех, кто имеет польское, венгерское и румынское гражданство.

Президент Украины в интервью телеканалу "1+1" выдвинул обвинения в адрес России. Он назвал выдачу русских паспортов жителям Донбасса нарушением логики Минских соглашений.

"Логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно", - сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Мария Захарова напомнила, что предоставление гражданства - это суверенная прерогатива суверенных государств. В международном праве нет никаких ограничений по этому поводу.

Россия не раз отмечала, что её гражданство для жителей Донбасса - это гуманитарная мера. Она является ответом на социально-экономическую и транспортную блокаду ДНР и ЛНР, которую ввёл Киев и которую он должен снять согласно Минским договорённостям. Но власти Украины этого не делают, а потому жители Донбасса на протяжении семи лет ущемлены в своих правах.

"Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям", - сделала акцент Захарова.

Она добавила, что у украинцев на руках сейчас около 300 тысяч польских паспортов и столько же венгерских, а также порядка 200 тысяч румынских. Украина же выдала жителям Приднестровья около 120 тысяч паспортов и продолжает это делать.

"Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - указала на дискриминацию представитель МИД России.