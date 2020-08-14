"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась

По мнению политолога, подобные заявления нельзя рассматривать вне "терапевтической позиции". Школьников подчеркнул, что логики никакой здесь нет.

"Здесь чистая эмоция. Был у нас в своё время такой чудный экономист, в кавычках, Гайдар, который на любые предложения говорил: надо сокращать расходы. Что бы ни предлагали. Вот что бы ни было, какие бы события в мире ни происходили, тут же появится представитель Польши. В зависимости от стадии идиотизма. К примеру, если можно заявить на уровне руководства страны, это будет на уровне руководства страны. Если идиотизма побольше, то уровень начинает понижаться", - прокомментировал Школьников.

Так, к примеру, если дети в Африке голодают, то что-нибудь обязательно ляпнет начальник отдела польского МИДа, добавляет политолог. При этом обязательно будет сказано, что виновата Россия и что нужно ввести новые санкции, подчеркнул Школьников.

"Всерьёз обсуждать такие заявления смысла никакого нет. Польские дипломаты мне напоминают бабушек у подъезда. Они всегда знают, кто эти люди, которые мимо них ходят. Они всегда или наркоманы, или проститутки. Примерно вот так же польские дипломаты, польские официальные лица комментируют все идеи, все мысли, связанные с Россией. Наркоманы и проститутки. Заранее знают", - подытожил Школьников.