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"Логика житейская": Куда, кроме России, бегут мигранты
10 октября 2019, 17:24 • 61 • Политика
Эксперт Елена Егорова со ссылкой на оценки ООН и Всемирного банка рассказала, куда еще, кроме России, бегут мигранты. Лидером по количеству приезжих стали США. Здесь живут более 50 млн мигрантов. Чуть меньше - в Саудовской Аравии (37 млн человек). Россия и Германия делят третью строчку (свыше 12 млн). По мнению эксперта, "можно проследить довольно простую житейскую логику".
Проблема мигрантов, и это ни для кого не секрет, актуальна не только для России, но и для многих других мировых стран. Однако наша страна, судя по оценкам ООН и Всемирного банка, по абсолютному числу мигрантов явно уступает по этому показателю.
Безусловным лидером здесь являются Соединенные Штаты. В них живут свыше 50 млн мигрантов. Чуть меньше приезжих (37 млн человек) в Саудовской Аравии. Россия же делит вместе Германией третью строчку (с 12 млн мигрантов).
Такие данные в беседе с РИА Новости привела завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
Но есть один любопытный момент. Если перевести ситуацию с мигрантами в их общий удельный вес в стране, то Россия окажется ближе к концу списка, ведь, отмечает эксперт, у нас этот показатель составляет всего восемь процентов.
Да в том же Казахстане почти втрое больше мигрантов среди населения - 20 процентов. Зато в лидерах по количеству мигрантов среди населения - ОАЭ: здесь приезжих свыше 88 процентов, Кувейт с 75 процентами и Катар с 65 процентами.
Лидер по абсолютным цифрам - США - по удельному весу мигрантов значительно проигрывает странам Ближнего Востока. Здесь приезжие составляют около 15 процентов от всего населения. Столько же и в Германии.
Эксперт объясняет ситуацию "простой житейской логикой".
"Таким образом, можно проследить довольно простую житейскую логику - большая часть мигрантов в абсолютном выражении предпочитает жить в экономически развитых странах мира", - цитирует агентство эксперта.
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