"Логика житейская": Куда, кроме России, бегут мигранты

Проблема мигрантов, и это ни для кого не секрет, актуальна не только для России, но и для многих других мировых стран. Однако наша страна, судя по оценкам ООН и Всемирного банка, по абсолютному числу мигрантов явно уступает по этому показателю.

Безусловным лидером здесь являются Соединенные Штаты. В них живут свыше 50 млн мигрантов. Чуть меньше приезжих (37 млн человек) в Саудовской Аравии. Россия же делит вместе Германией третью строчку (с 12 млн мигрантов).

Такие данные в беседе с РИА Новости привела завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Но есть один любопытный момент. Если перевести ситуацию с мигрантами в их общий удельный вес в стране, то Россия окажется ближе к концу списка, ведь, отмечает эксперт, у нас этот показатель составляет всего восемь процентов.

Да в том же Казахстане почти втрое больше мигрантов среди населения - 20 процентов. Зато в лидерах по количеству мигрантов среди населения - ОАЭ: здесь приезжих свыше 88 процентов, Кувейт с 75 процентами и Катар с 65 процентами.

Лидер по абсолютным цифрам - США - по удельному весу мигрантов значительно проигрывает странам Ближнего Востока. Здесь приезжие составляют около 15 процентов от всего населения. Столько же и в Германии.

Эксперт объясняет ситуацию "простой житейской логикой".

"Таким образом, можно проследить довольно простую житейскую логику - большая часть мигрантов в абсолютном выражении предпочитает жить в экономически развитых странах мира", - цитирует агентство эксперта.