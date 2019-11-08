По словам Цуна, ракеты среднего действия Китая находятся на территории страны и не представляют для США угрозы. "Во всяком случае, если США не будут подводить свои корабли слишком близко", - оговорился дипломат.

"У нас имеются ракеты на нашей территoрии, а США заявляют o размещении свoих ракет среднегo радиуса действия рядoм с Китаем, у нашегo пoрoга. Этo будет сразу представлять угрoзу для наших ценных и важных плoщадoк и тoчек", - подчеркнул Цун в ходе Московской конференции по нераспространению.

При этом Китай не против сократить свой ядерный потенциал, отметил он.

"Очень логично и очень антидемократично", - комментирует его слова твиттер "Радио Стыдоба".

Скриншот: twitter.com/RadioStydoba/status/1192720568438669313