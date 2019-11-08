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"Логично и антидемократично": Китай поставил США на место отказом от разоружения
08 ноября 2019, 19:24 • 255 • Политика
Китай не будет участвовать в переговорах России и США по ядерному разоружению. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун в Москве на Конференции по нераспространению. "Логично и антидемократично", - отметили пользователи Twitter.
По словам Цуна, ракеты среднего действия Китая находятся на территории страны и не представляют для США угрозы. "Во всяком случае, если США не будут подводить свои корабли слишком близко", - оговорился дипломат.
"У нас имеются ракеты на нашей территoрии, а США заявляют o размещении свoих ракет среднегo радиуса действия рядoм с Китаем, у нашегo пoрoга. Этo будет сразу представлять угрoзу для наших ценных и важных плoщадoк и тoчек", - подчеркнул Цун в ходе Московской конференции по нераспространению.
При этом Китай не против сократить свой ядерный потенциал, отметил он.
"Очень логично и очень антидемократично", - комментирует его слова твиттер "Радио Стыдоба".
Скриншот: twitter.com/RadioStydoba/status/1192720568438669313
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