"Лоббизм по-русски": Адвокат раскрыл подноготную "крабовой войны" Ксении Собчак

В мессенджере развернулась нешуточная баталия между известным своими "разоблачениями" Telegram-каналом "Незыгарь" и телеведущей Ксенией Собчак. Автор "Незыгаря" опубликовал скриншоты письма к председателю Верховного суда РФ, якобы за подписью матери Ксении Собчак сенатора Людмилы Нарусовой.

"Ксения Собчак через Людмилу Нарусову (семейный подряд) требует от Верховного суда РФ отменить решение Южно-Сахалинского суда, наложившего арест на компании Олега Кана - держателя крупнейших квот на вылов краба в Дальневосточном регионе. Цена вопроса - 4 млрд рублей", - утверждает автор публикации.

Фото: скриншот Telegram-канала "Незыгарь"

Насколько информация является правдивой - большой вопрос. На скриншотах - только копии. Но одно ясно точно: публикация явно не пришлась Ксении по вкусу. Сама она посчитала "атаку" на себя "заказной кампанией" и "вбросом про крабов". У себя в мессенджере телеведущая рассказала свою версию сложившейся ситуации, которую впору назвать "крабовой войной".

"Это правда, что я с партнёром решила вложить свои честно заработанные деньги, с которых уплачены все налоги, в крупный бизнес-проект. Мы в процессе покупки большого крабового бизнеса и заплатили деньги, - пояснила Собчак. - Но как только мы начали сделку, конкуренты развернули беспрецедентную по своему беззаконию и наглости кампанию. После подачи наших документов о сделке на регистрацию, на купленный нами бизнес наложили незаконный арест и даже не дали зарегистрировать покупку!"

По словам телеведущей, она всё проверила и уверена, что "это честная и законная сделка, с нормальными порядочными людьми". "Совершенно понятно, что это заказ того человека, который просто хочет отнять у нас этот бизнес", - пишет Ксения, пообещав в то же время, что "скоро достоянием общественности и правоохранительных органов (станут) все факты нарушений и коррупции в отрасли, роли игроков, которые пытаются грязными, силовыми методами монополизировать отрасль, "нагнуть" и "разорвать" рыбаков, простых людей, кто уже 30 лет занимается этим делом".

Фото: скриншот Telegram-канала "Кровавая барыня"

Тем временем попытку разобраться, из-за чего весь сыр-бор и что в представленных скриншотах документов увидит профессионал, сделала телеведущая Тина Канделаки. У себя в Telegram-канале она опубликовала комментарий, который, как утверждает Тина, ей дал адвокат по корпоративке. Правда, Канделаки не указала при этом имени собеседника. Подноготная же оказалась, судя по приведённой реплике юриста, весьма любопытной.

"Тина, здесь есть два варианта. Про один написано у "Незыгаря", а второй очень распространён в нашей корпоративной практике. Бизнесмен, у которого возникают проблемы с правоохранительными органами, заводит в свои компании "лицо с политическим или силовым ресурсом". Это своего рода услуга, которая щедро оплачивается. "Лицо" это обещает решить проблемы бизнесмена за "малую долю", номинированную во вполне себе обычных (очень больших) деньгах, - приводит комментарий адвоката Канделаки. - Номинальное владение долями создаёт иллюзию причастности "лица" к бизнесу, что и позволяет писать письма Лебедеву, Бастрыкину, да хоть кому. Такой вот лоббизм по-русски".

Фото: скриншот Telegram-канала "Тина Канделаки".

Насколько представленная информация соответствует фактам - вопрос к участникам сетевой баталии.