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"Лиза Пескова - русский шпион": Европарламент организовал спасательную операцию из-за украинских журналистов

20 января 2020, 16:09  •  164 • Политика
Дочь Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как Европарламент в своё время организовал для неё спасательную операцию из-за украинских журналистов. А всё потому, что некоторые депутаты сказали: "Лиза Пескова - русский шпион".
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза в интервью Forbes рассказала о своей стажировке в Европарламенте (ЕП) и решении посвятить жизнь дипломатии. По словам Лизы, интерес к профессии у неё появился как раз после работы в ЕП. С одной стороны, она поняла, что здесь действительно могут вести дискуссии все без исключения. С другой, своими глазами увидела спикеров, выступающих против России именно из политических соображений.
"В Европарламенте я столкнулась лично с русофобией, с ксенофобией, - отметила Лиза Пескова. - И я лично увидела этих людей, которые на фоне и так неспокойной обстановки стараются всячески дестабилизировать её и препятствовать налаживанию дружественных отношений между странами".
В качестве примера девушка привела свою собственную эвакуацию из здания Европарламента в период, когда обострился нездоровый интерес к её персоне со стороны украинских журналистов. Дело в том, что в адрес девушки прозвучали обвинения от ряда депутатов. Сказанное её не обидело: "Я просто подумала, ну, говорить, что я, Лиза Пескова, русский шпион - то же самое, что обвинять Латвию в претензиях на мировое господство". С другой стороны, из-за давления со стороны прессы пришлось устроить целую спецоперацию. Ведь контракт запрещал Песковой давать интервью и пришлось скрываться, как в шпионских романах.
"На два дня мне пришлось уехать в Париж, потому что украинские СМИ пришли в Европарламент, поднялись к нашему кабинету и стояли с камерами, меня ждали".
Сопровождали этот побег от журналистов охранники. Лиза Пескова вспомнила, как ей пришлось прятаться в лифте, потом бежать, закутавшись в плед, и петлять по Брюсселю - "всё очень абсурдно и комично выглядело", вспоминает сейчас девушка. Однако ситуация обязывала - когда украинские журналисты успокоились, работать Лиза снова стала в обычном режиме.

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