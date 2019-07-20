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"Лицо Украины, а ведёт себя, позор..." Зеленский так "попросил отойти" министра, что тот шарахнулся
20 июля 2019, 12:39 • 217 • Политика
Украинцы в соцсетях возмутились поведением Владимира Зеленского на встрече с Степаном Полтораком: он так "попросил отойти" министра обороны, что тот шарахнулся в сторону. "Лицо Украины, а ведёт себя, позор..." - сокрушается киевлянка Нина Мяловская.
Пользователи Сети продолжают обсуждать видео со встречи Владимира Зеленского и Степана Полторака, на котором запечатлён неоднозначный поступок украинского президента.
Видео снято с большого расстояния, но позволяет разглядеть, как Зеленский резко вскидывает руку. После этого Полторак шарахнулся, но сумел удержать равновесие.
Сам министр обороны в разговоре с журналистами утверждает, что украинский президент всего лишь повернулся к нему и сказал: "Секундочку!" Однако украинские пользователи соцсетей допускают и факт физического воздействия.
"Скачки за электоратом продолжаются", - цитирует РИА Новости комментарий киевлянина Игоря Моляренко. "Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор..." - отметила Нина Мяловская.
При этом некоторые из участников обсуждения заявили, что Зеленский "правильно сделал", толкнув министра, обещавшего повторить Керченскую провокацию.
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