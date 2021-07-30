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"Лицо отекло, и появились гнойные шишки": В США рассказали о редкой "побочке" от вакцины
30 июля 2021, 00:05 • 90 • В мире
Двое пациентов поле прививки столкнулись с неприятным побочным эффектом - на лицах у них появились гнойные шишки.
В США поле вакцинации у двух мужчин проявился редкий побочный эффект - их лица обсыпало гнойными шишками. По наблюдениям специалистов, "побочка" проявилась буквально через несколько дней после вакцинации.
Отмечается, что у одного из пациентов шишки появились спустя четыре дня после первого укола. Мужчина также жаловался на озноб без температуры и отёк лица.
После курса антибиотиков он пошёл на поправку.
Престарелый пациент, ранее привившись вакциной Moderna, попал в больницу с похожими симптомами - опухшим лицом, болями, усталостью и лихорадкой, сообщает The Sun. Меньше чем через неделю лечения эти эффекты прошли.
По оценке специалистов, у обоих был очень высокий уровень нейтрофилов - типа лейкоцитов. Предположительно вакцина вызвала чрезмерную реакцию в организмах мужчин, из-за чего количество лейкоцитов увеличивалось, а реакция иммунной системы вызвала сыпь.
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