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"Лицо метамфетамина - перекошенный рот и язвы": Американка - о том, как наркотики изуродовали её сына за семь месяцев
14 октября 2019, 22:09 • 35 • В мире
Американка на Facebook рассказала, что сделали с её сыном наркотики. Причём всего за семь месяцев. "Это лицо героина и метамфетамина, перекошенный рот и язвы", - написала она.
Невероятная худоба и язвы по всему телу - так всего за семь месяцев наркотики превратили сына жительницы США из обычного парня в больного бездомного.
В Facebook набирает популярность пост американки Дженнифер Сальфен-Трейси, которая честно рассказала, что наркотическая зараза захватила её ребёнка.
На первом снимке её 26-летний сын Коди Бишоп выглядит здоровым и сильным парнем. Однако второе фото просто поражает.
"Это лицо героина и метамфетамина, перекошенный рот и язвы", - написала Дженнифер.
Она добавляет, что наркотическая зависимость сподвигла её сына уйти из дома. Сейчас от него нет вестей.
"Вот уже несколько недель он не выходит на связь, - пишет американка. - Нам сложно понять, почему тот, у кого есть семья и дети, которые любят и нуждаются в нём, выбирает такой жизненный путь".
Около сотни пользователей уже репостнули этот текст.
"Сочувствуем вам и вашему сыну, - пишет пользователь Mahir Rəsulzadə. - Надеемся, он найдётся".
"Молюсь за вашего сына. Очень хорошо понимаю, что вы чувствуете сейчас", - пишет Jamie L McDonald.
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