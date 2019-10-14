"Лицо метамфетамина - перекошенный рот и язвы": Американка - о том, как наркотики изуродовали её сына за семь месяцев

Невероятная худоба и язвы по всему телу - так всего за семь месяцев наркотики превратили сына жительницы США из обычного парня в больного бездомного.

В Facebook набирает популярность пост американки Дженнифер Сальфен-Трейси, которая честно рассказала, что наркотическая зараза захватила её ребёнка.

На первом снимке её 26-летний сын Коди Бишоп выглядит здоровым и сильным парнем. Однако второе фото просто поражает.

"Это лицо героина и метамфетамина, перекошенный рот и язвы", - написала Дженнифер.

Она добавляет, что наркотическая зависимость сподвигла её сына уйти из дома. Сейчас от него нет вестей.

"Вот уже несколько недель он не выходит на связь, - пишет американка. - Нам сложно понять, почему тот, у кого есть семья и дети, которые любят и нуждаются в нём, выбирает такой жизненный путь".

Около сотни пользователей уже репостнули этот текст.

"Сочувствуем вам и вашему сыну, - пишет пользователь Mahir Rəsulzadə. - Надеемся, он найдётся".

"Молюсь за вашего сына. Очень хорошо понимаю, что вы чувствуете сейчас", - пишет Jamie L McDonald.