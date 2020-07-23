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"Лицемерные цифры": Москвичи возмущены данными мэрии о штрафах за нарушение самоизоляции
23 июля 2020, 02:05 • 28 • Политика
Москвичи возмущены данными мэрии о штрафах за нарушение самоизоляции. По мнению жителей столицы, их реальное количество не соответствует заявленным официальным сведениям. "Лицемерные цифры", - подчеркнул один из интернет-пользователей.
Министр правительства Москвы, руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил "Эху Москвы", что горожане обратились в суды, подав 24,5 тысячи жалоб из-за штрафов по причине несоблюдения самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции.
По его данным, большая часть исков - около 22 тысяч - связана с наказаниями за нарушение порядка передвижения в общественном транспорте во время пандемии. Всего 425 между тем приходятся на нарушение использования приложения "Социальный мониторинг".
Интернет-пользователи, однако, заметили, что "что-то с математикой не так", как написал в Facebook один из них. По их словам, данные о жалобах и общем количестве штрафов и нарушителей не сходятся.
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