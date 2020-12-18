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"Лицемерные скунсы": Попов напомнил "Эху Москвы" всё, что там говорили про русскую вакцину от COVID

18 декабря 2020, 22:35  •  114 • Политика
После прививки журналистов "Эха Москвы" российской вакциной от COVID-19 им напомнили, что у них в эфире говорилось про "Спутник V". "Лицемерные скунсы", - комментирует ведущий Евгений Попов.
Телеведущий Евгений Попов поймал за язык журналистов "Эха Москвы", которые после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной "Спутник V" принялись утверждать, что никогда её не ругали. В доказательство обратного ведущий опубликовал целую нарезку эфиров.
В коротком ролике различные "эксперты" рассказывают в эфире "Эха Москвы", какая плохая вакцина "Спутник V" и как все над ней смеются. В самом конце ведущие "Эха" и вовсе со смехом читают матерные стихи про российскую вакцину.
"Лицемерные скунсы-пропагандисты кричат, что "российские либералы" никогда - никогда - никогда не тявкали на российскую вакцину. Штош. Охотно верим. Нет. Вот только первые выдачи на запрос "скунсы кидаются на Спутник", - комментирует ролик Евгений Попов в своём Telegram-канале popovrtr.
Напомним, что ранее один из ведущих "Эха" похвастал, что получил прививку от COVID-19. Когда ему напомнили, как он относился к российской вакцине, тот тут же принялся утверждать, что он лично ничего дурного про вакцину не говорил.
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