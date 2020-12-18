"Лицемерные скунсы": Попов напомнил "Эху Москвы" всё, что там говорили про русскую вакцину от COVID

Телеведущий Евгений Попов поймал за язык журналистов "Эха Москвы", которые после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной "Спутник V" принялись утверждать, что никогда её не ругали. В доказательство обратного ведущий опубликовал целую нарезку эфиров.

В коротком ролике различные "эксперты" рассказывают в эфире "Эха Москвы", какая плохая вакцина "Спутник V" и как все над ней смеются. В самом конце ведущие "Эха" и вовсе со смехом читают матерные стихи про российскую вакцину.

"Лицемерные скунсы-пропагандисты кричат, что "российские либералы" никогда - никогда - никогда не тявкали на российскую вакцину. Штош. Охотно верим. Нет. Вот только первые выдачи на запрос "скунсы кидаются на Спутник", - комментирует ролик Евгений Попов в своём Telegram-канале popovrtr.

Напомним, что ранее один из ведущих "Эха" похвастал, что получил прививку от COVID-19. Когда ему напомнили, как он относился к российской вакцине, тот тут же принялся утверждать, что он лично ничего дурного про вакцину не говорил.