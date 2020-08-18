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"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой за свой белорусский призыв

18 августа 2020, 03:10  •  112 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook довольно жёстко ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону на его призыв к ЕС "продолжать мобилизацию" вместе с сотнями тысяч "мирных протестующих" в Белоруссии. "Лицемерие как оно есть", - резюмировала Захарова.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился с призывом к Евросоюзу "продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета". То бишь поддержал так называемых "мирных протестующих".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook весьма жёстко ответила французскому президенту, напомнив ему о протестующих в его стране "жёлтых жилетах".
"Когда же он (Макрон - Ред.) попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч жёлтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета?" - написала Захарова.
А следом задала ещё один актуальный вопрос о мобилизации в Европе:
"Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнёт инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своём пространстве?" - поинтересовалась официальный представитель МИД России.
Резюмируя свой пост, она буквально в четырёх словах охарактеризовала призыв Макрона.
"Лицемерие как оно есть", - высказалась Захарова.
Фото: скриншот facebook/maria.zakharova.167

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